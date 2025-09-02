बिना हेलमेट पेट्रोल न मिलने पर विवाद, रायबरेली में रात को पंप कर्मियों से मारपीट

- रायबरेली में एक पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट दोपहिया वाहन पर युवकों को पेट्रोल देने से मना किया गया.
- कर्मचारियों के मना करने पर युवकों ने गाली-गलौज की और बहस करते हुए हंगामा शुरू कर दिया.
- घटना के दौरान हाथापाई भी हुई लेकिन आसपास मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर स्थिति को शांत कराया.
उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में एक पेट्रोल पंप पर उस समय हंगामा हो गया जब बिना हेलमेट दोपहिया वाहन पर पहुंचे युवकों को पेट्रोल देने से मना कर दिया गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें युवक कर्मचारियों से गाली-गलौज करते नजर आ रहे हैं.
यह मामला सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप का है, जहां सोमवार देर शाम कुछ युवक पेट्रोल भरवाने पहुंचे. हेलमेट न पहनने के कारण कर्मचारियों ने उन्हें पेट्रोल देने से इनकार कर दिया. इस पर युवक भड़क उठे और कर्मचारियों से बहस करने लगे. मामला गाली-गलौज और हाथापाई तक पहुंच गया. हालांकि, आसपास मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर स्थिति को शांत किया.'
फिलहाल इस मामले में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं की गई है. लेकिन वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए सिटी मजिस्ट्रेट राम अवतार ने जांच के आदेश दिए हैं.
फैज अब्बास की रिपोर्ट
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं