पेट्रोल पंप पर NO SMOKING का लगा ऐसा बोर्ड, सिर्फ 1 लाइन की चेतावनी से हिल गया पूरा इंटरनेट

Petrol Pump No Smoking Board: एक पेट्रोल पंप पर लगा नो स्मोकिंग बोर्ड इन दिनों इंटरनेट पर छाया हुआ है. वजह है उसकी चुटीली लाइन, जिसने चेतावनी को मजेदार अंदाज में पेश कर दिया.

धुआं उड़ाया तो उड़ जाओगे…पेट्रोल पंप का पोस्टर बना इंटरनेट स्टार

Viral Petrol Pump Poster: पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की कतार, हवा में हल्की सी पेट्रोल की खुशबू और कोने में लगा एक बोर्ड…आम तौर पर लोग उसे देखे बिना आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इस बार एक लाइन ने ऐसा कमाल किया कि लोग रुककर पढ़ने लगे, मुस्कुराने लगे और फिर मोबाइल निकालकर फोटो लेने लगे.

क्या लिखा था बोर्ड पर (Petrol Pump Warning Poster)

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि पेट्रोल पंप पर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है, 'नो स्मोकिंग…आपकी जिंदगी कीमती नहीं होगी, मगर हमारा पेट्रोल बहुत कीमती है.' आमतौर पर पेट्रोल पंप पर साधारण चेतावनी लिखी होती है, लेकिन इस लाइन ने लोगों का ध्यान खींच लिया. लोग बोर्ड पढ़कर मुस्कुरा रहे हैं और उसकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर छाया बोर्ड (petrol pump no smoking)

यह वीडियो रेडिट और अन्य प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है. कई यूजर्स ने इसे जबरदस्त हास्य बताया, तो कुछ ने कहा कि संदेश भले तीखा हो, लेकिन असरदार है. कुछ लोगों का मानना है कि इस तरह की लाइन पढ़कर कोई भी सिगरेट जलाने से पहले दो बार जरूर सोचेगा. वहीं कुछ ने इसे थोड़ा कड़वा मजाक भी कहा.

क्यों जरूरी है यह संदेश (Social Media Trending Board)

पेट्रोल बेहद ज्वलनशील पदार्थ है. उसके पास धूम्रपान करना बड़ा हादसा बन सकता है. आम चेतावनियां अक्सर नजरअंदाज हो जाती हैं, लेकिन जब बात थोड़े व्यंग्य और अलग अंदाज में कही जाए, तो ज्यादा असर करती है. यह बोर्ड दिखाता है कि सुरक्षा का संदेश अगर दिलचस्प अंदाज में दिया जाए, तो वह ज्यादा लोगों तक पहुंचता है. हंसी के साथ-साथ एहतियात भी जरूरी है.

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.

