विज्ञापन
विशेष लिंक

कहीं Bathroom, कहीं Washroom…आखिर एक ही जगह के इतने नाम क्यों? सुनकर चौंक जाएंगे आप

Bathroom Facts: टॉयलेट को दुनिया भर में अलग-अलग नामों से बुलाया जाता है और हर नाम की अपनी अनोखी कहानी है, लेकिन क्या आपको टॉयलेट्स के अलग-अलग जगहों पर लिखे अलग-अलग नामों की वजह पता है?

Read Time: 3 mins
Share
कहीं Bathroom, कहीं Washroom…आखिर एक ही जगह के इतने नाम क्यों? सुनकर चौंक जाएंगे आप
क्या आप जानते हैं Bathroom और Washroom में अंतर? इस्तेमाल करते हैं सब, लेकिन जवाब 1% लोग ही जानते हैं

Toilets Different Names: आपने कभी नोट किया है? रोजमर्रा की जिंदगी में हम कम से कम एक बार ये सवाल जरूर पूछते हैं, 'Excuse me, वॉशरूम कहां है?', लेकिन क्या मजे की बात जानते हैं? दुनिया में एक छोटे से टॉयलेट को दर्जनों नामों से पुकारा जाता है और हर नाम की अपनी एक अलग कहानी है. ये कहानी वैसी ही है जैसे एक ही इंसान अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग नाम से जाना जाता हो...प्रोफेशनल सर्कल में कुछ और घर में कुछ और...दोस्तों में कुछ और.

ये भी पढ़ें:- 1 रात का 20 हजार...सड़क के बीचोंबीच बना लग्जरी होटल, पहले क्या था जानकर घूम जाएगा दिमाग

Latest and Breaking News on NDTV

Bathroom: नहाने की जगह से उठा वो नाम जिसका अब मतलब बदल गया है (washroom bathroom difference)

अमेरिका में Bathroom का मतलब सीधा-सीधा है...जहां नहाया जाए, लेकिन भारत में? हमने तो पूरे कमरे, टॉयलेट, बाथ, वॉश...सब कुछ एक नाम में समेट दिया. घर में पूछो- 'बाथरूम कहां है?' कोई ये नहीं पूछता, 'टॉयलेट कहां है?' थोड़ी शर्म, थोड़ा सभ्यपन और ये शब्द हमारी भाषा में सेट हो गया.

Latest and Breaking News on NDTV

Washroom: स्कूल-ऑफिस की दुनिया का सबसे 'साउंडिंग प्रोफेशनल' शब्द (Bathroom vs Washroom difference)

ऑफिस में Bathroom बोलते ही लोग अजीब सा मुंह बनाते हैं, इसलिए आया Washroom...जहां असल में सिर्फ हाथ-चेहरा धोने और टॉयलेट की जगह होती है. फैक्ट ये है कि वॉशरूम कहना हमें थोड़ा…sophisticated महसूस कराता है. मतलब वही, स्टाइल थोड़ा ज्यादा.

ये भी पढ़ें:- क्या ऐसी होती है दूसरी बीवी की जिंदगी? शेख की रशियन बेगम ने खोला राज, बताया ऐसी है मेरी जिंदगी

Restroom: जब 'टॉयलेट' बोलना शर्म की बात माना जाता था (quirky toilet facts)

1900s के अमेरिका में लोग toilet बोलने में झिझकते थे. दुकानदारों ने चतुराई दिखाई..दरवाजे पर लिख दिया Restroom.मतलब, 'थोड़ा आराम कर लो.' आज भी अमेरिका के मॉल और सिनेमाघरों में सबसे ज्यादा यही लिखा दिखता है.

Latest and Breaking News on NDTV

Lavatory: फ्लाइट और ट्रेन में जो छोटा सा बॉक्स मिलता है न…वही (Lavatory meaning Hindi)

लैटिन के शब्द lavare 'धोना' से आया Lavatory. हवाई जहाज में जगह कम होती है, इसलिए छोटा, फॉर्मल और काम का शब्द इस्तेमाल किया जाता है.

ये भी पढ़ें:- धरती के सबसे सूखे रेगिस्तान में दिखा फ्रिज! आखिर किसने रखा और क्यों? रहस्य जानकर आप हैरान रह जाएंगे

Powder Room: सिर्फ महिलाएं ही समझेंगी इस शब्द की असल रॉयल फिल (Powder Room kya hota hai)
18वीं सदी में पार्टी के बीच मेकअप ठीक करने के लिए बनाया गया छोटा कमरा...Powder Room. आज भी हाई-एंड रेस्त्रां और होटलों में महिलाओं के वॉशरूम पर यही लिखा मिलता है. क्लासी, शाही और थोड़ा सा फिल्मी.

ये भी पढ़ें:- दूल्हा-दुल्हन की इस एंट्री को देख...सन्न रह गए रिश्तेदार, Viral Video देख आप भी पीट लेगें माथा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Toilets Different Names, Washroom Bathroom Difference, What Is Washroom, What Is Bathroom, Bathroom Vs Washroom Difference
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com