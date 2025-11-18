कहीं Bathroom, कहीं Washroom…आखिर एक ही जगह के इतने नाम क्यों? सुनकर चौंक जाएंगे आप

Toilets Different Names: आपने कभी नोट किया है? रोजमर्रा की जिंदगी में हम कम से कम एक बार ये सवाल जरूर पूछते हैं, 'Excuse me, वॉशरूम कहां है?', लेकिन क्या मजे की बात जानते हैं? दुनिया में एक छोटे से टॉयलेट को दर्जनों नामों से पुकारा जाता है और हर नाम की अपनी एक अलग कहानी है. ये कहानी वैसी ही है जैसे एक ही इंसान अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग नाम से जाना जाता हो...प्रोफेशनल सर्कल में कुछ और घर में कुछ और...दोस्तों में कुछ और.

Bathroom: नहाने की जगह से उठा वो नाम जिसका अब मतलब बदल गया है (washroom bathroom difference)

अमेरिका में Bathroom का मतलब सीधा-सीधा है...जहां नहाया जाए, लेकिन भारत में? हमने तो पूरे कमरे, टॉयलेट, बाथ, वॉश...सब कुछ एक नाम में समेट दिया. घर में पूछो- 'बाथरूम कहां है?' कोई ये नहीं पूछता, 'टॉयलेट कहां है?' थोड़ी शर्म, थोड़ा सभ्यपन और ये शब्द हमारी भाषा में सेट हो गया.

Washroom: स्कूल-ऑफिस की दुनिया का सबसे 'साउंडिंग प्रोफेशनल' शब्द (Bathroom vs Washroom difference)

ऑफिस में Bathroom बोलते ही लोग अजीब सा मुंह बनाते हैं, इसलिए आया Washroom...जहां असल में सिर्फ हाथ-चेहरा धोने और टॉयलेट की जगह होती है. फैक्ट ये है कि वॉशरूम कहना हमें थोड़ा…sophisticated महसूस कराता है. मतलब वही, स्टाइल थोड़ा ज्यादा.

Restroom: जब 'टॉयलेट' बोलना शर्म की बात माना जाता था (quirky toilet facts)

1900s के अमेरिका में लोग toilet बोलने में झिझकते थे. दुकानदारों ने चतुराई दिखाई..दरवाजे पर लिख दिया Restroom.मतलब, 'थोड़ा आराम कर लो.' आज भी अमेरिका के मॉल और सिनेमाघरों में सबसे ज्यादा यही लिखा दिखता है.

Lavatory: फ्लाइट और ट्रेन में जो छोटा सा बॉक्स मिलता है न…वही (Lavatory meaning Hindi)

लैटिन के शब्द lavare 'धोना' से आया Lavatory. हवाई जहाज में जगह कम होती है, इसलिए छोटा, फॉर्मल और काम का शब्द इस्तेमाल किया जाता है.

Powder Room: सिर्फ महिलाएं ही समझेंगी इस शब्द की असल रॉयल फिल (Powder Room kya hota hai)

18वीं सदी में पार्टी के बीच मेकअप ठीक करने के लिए बनाया गया छोटा कमरा...Powder Room. आज भी हाई-एंड रेस्त्रां और होटलों में महिलाओं के वॉशरूम पर यही लिखा मिलता है. क्लासी, शाही और थोड़ा सा फिल्मी.

