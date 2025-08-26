कौन हैं अमूल गर्ल? क्या सच में शशि थरूर से है खास कनेक्शन? कंपनी ने खुद किया क्लियर

अमूल गर्ल जो दूध और मक्खन समेत कंपनी के कई प्रोडक्ट्स पर नजर आती है. हाल ही में कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर ने दावा किया था कि अमूल के प्रोडक्ट्स पर नजर आने वाली बच्ची कोई और नहीं बल्कि उनकी बहन (शोभा) हैं. शशि थरूर ने यह भी दावा किया था कि अमूल की पहली रंगीन पोस्टर वाली गर्ल (स्मिता) भी उनकी बहन थीं. बीते दिनों इस खबर की खूब चर्चा हुई और देखते ही देखते यह खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई. अब शशि थरूर के इस दावे को अमूल कंपनी ने खारिज कर दिया है. इस बाबत अमूल कंपनी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर इसकी सच्चाई बताई है.

अमूल कंपनी ने किया स्पष्ट (Amul Girl Poster Viral News)

अमूल 4 कस्टमर नामक एक्स हैंडल पर कंपनी की ओर से लिखा गया है, 'हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि अमूल गर्ल का पोस्टर सुश्री शोभा थरूर से प्रभावित नहीं है, इसे श्री सिल्वेस्टर दा कुन्हा और इल्यूस्ट्रेटर यूस्टेस फर्नांडीस ने बनाया है. गौरतलब है, साल 1961 में जब भारत में श्वेत क्रांति की लहर आई थी, तो अमूल कंपनी अपनी एक पहचान बनाने के लिए बच्ची की खोज में थी. इससे पहले खबरों में कहा गया कि इसके लिए 700 से ज्यादा तस्वीरें विज्ञापन क्षेत्र में पहुंची और विज्ञापन दिग्गज सिल्वेस्टर दा कुन्हा को शोभा (शशि थरूर की बहन) की तस्वीर पसंद आई.

कैसे हुआ सेलेक्शन? ( Amul Girl and Shashi Tharoor)

रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि विज्ञापन दिग्गज दा कुन्हा ने इस विज्ञापन के लिए 700 से ज्यादा तस्वीरें देखी थीं, लेकिन कोई भी पसंद नहीं आई. इसके बाद कुन्हा ने अपने दोस्त चंद्रन थरूर (शशि थरूर के पिता) से उनकी बेटी की तस्वीर मांगी थी. इस तस्वीर में शोभा एक पोल्का डॉट ड्रेस में थी और सिर पर दो पोनीटेल भी थी. कुन्हा को यह तस्वीर देखते ही पसंद आ गई थी और शोभा इस कंपनी का चेहरा बन गई. रिपोर्ट्स की मानें तो इस तस्वीर को दिग्गज फिल्ममेकर श्याम बेनेगल ने खींचा था. दोनों बच्चियों का सफर यहीं नहीं रुका. शोभा साल 1977 में मिस कोलकाता चुनी गईं और स्मिता मिस इंडिया रनर-अप रह चुकी हैं. अमूल गर्ल्स का खुलासा साल 2016 में हुआ था, जिसे जानने के बाद लोग शॉक्ड हो गये थे, लेकिन अब कंपनी ने स्पष्ट कर दिया है कि अमूल गर्ल का थरूर फैमिली से कोई लेना देना नहीं है.

