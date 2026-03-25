पुरानी दिल्ली में डस्टबिन ढूंढते थक गया इटालियन व्लॉगर, दुकानदार बोला- सड़क पर ही फेंक दो भाई

Foreigner in Delhi street: हाथ में खाली बोतल और आंखों में डस्टबिन की तलाश, पुरानी दिल्ली की गलियों में एक विदेशी मेहमान का 'सिस्टम' से हुआ सामना. जब कूड़ादान न मिला तो मिला ऐसा जवाब, जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि, आखिर हमारी 'स्मार्ट सिटी' कितनी तैयार है? पुरानी दिल्ली अपनी रौनक, जायके और तंग गलियों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन हाल ही में एक इटालियन ब्लॉगर (Italian Vlogger) का एक वीडियो सामने आया है, जिसने यहां की सफाई व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है. वीडियो में ब्लॉगर हाथ में पानी की खाली बोतल लेकर घूम रहा है और एक डस्टबिन (Dustbin) की तलाश कर रहा है, लेकिन उसे पूरी गली में कहीं भी कूड़ादान नजर नहीं आता.

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डस्टबिन की तलाश में भटकता विदेशी मेहमान (Foreign Tourist Searching for Dustbin in Old Delhi)

जब ब्लॉगर को कहीं डस्टबिन नहीं मिला, तो उसने एक स्थानीय दुकानदार से पूछा कि, वह अपनी खाली बोतल कहां फेंक सकता है. दुकानदार का जवाब सुनकर न सिर्फ ब्लॉगर, बल्कि वीडियो देखने वाले भी दंग रह गए. दुकानदार ने बड़ी सादगी से कहा, 'ये पुरानी दिल्ली है भाई, यहां कोई डस्टबिन नहीं है. इसे कहीं भी सड़क पर फेंक दो.' ब्लॉगर ने दोबारा पूछा, 'कहीं भी?' और दुकानदार ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी.

"Where is the dustbin?"



"Throw anywhere. This is Delhi. No bin here."



A foreign tourist wanted to throw a bottle

and looked for a dustbin near a shop, but was shocked to find none in old Delhi.



He asked, "Where are trash cans in India?" pic.twitter.com/225fAS23BP — Suraj Kumar Bauddh (@SurajKrBauddh) March 24, 2026

सिस्टम या कल्चर? ब्लॉगर ने उठाए सवाल (Italian Vlogger in India)

ब्लॉगर ने आखिरकार बोतल को एक कूड़े के ढेर पर रख दिया, लेकिन उसके बाद जो उसने कहा, वो सोचने पर मजबूर करता है. उसने अपने कैमरे पर कहा कि शायद यह यहां के लोगों की 'कल्चर' की समस्या नहीं है, बल्कि 'गवर्नमेंट' (Government) की विफलता है. जब डस्टबिन ही नहीं होंगे, तो लोग कूड़ा सड़कों पर ही फेंकेंगे. यह वीडियो सोशल मीडिया पर 'Old Delhi Pollution' और 'Clean India Mission' जैसे कीवर्ड्स के साथ खूब शेयर किया जा रहा है.

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सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग (Social Media Reaction)

वीडियो के वायरल होते ही लोग दो गुटों में बंट गए हैं. कुछ लोग ब्लॉगर की बात से सहमत हैं कि प्रशासन को कूड़ेदान लगवाने चाहिए, वहीं कुछ का कहना है कि यह शहर की ऐतिहासिक बनावट और आबादी के कारण एक बड़ी चुनौती है. लोग अब 'Municipal Corporation of Delhi' (MCD) को टैग करके सफाई व्यवस्था सुधारने की मांग कर रहे हैं.

(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)