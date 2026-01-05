Delhi में राहत के बाद फिर बढ़ा Pollution, अब इन 9 बातों का जरूर रखें ध्यान, नहीं झेलने पड़ेंगे गंभीर नुकसान

Tips to Save Yourself From Delhi Air Pollution: दिल्ली में राहत के बाद एक बार फिर प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है. तेज हवाओं के कारण थोड़े समय के लिए हवा साफ हुई थी, लेकिन अब एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) फिर से 'बहुत खराब' श्रेणी में आ गया है. आने वाले कुछ दिनों तक हालात ऐसे ही बने रहने की संभावना है. ऐसे में सेहत पर ध्यान देना बेहद जरूरी है. यहां हम आपको कुछ खास टिप्स बता रहे हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर आप बढ़ते प्रदूषण के बीच अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं और खुद को किसी भी गंभीर समस्या से बचाकर रख सकते हैं.

बढ़ते प्रदूषण के बीच इन बातों का जरूर रखें ध्यान

एक्सरसाइज फिट रहने के लिए जरूरी है. लेकिन इस समय बाहर जाना सेहत को उल्टा नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे में जब हवा बहुत खराब हो, तो बाहर टहलना, दौड़ना या कोई भी भारी शारीरिक गतिविधि न करें. ऐसा करने से सांस तेज चलती हैं और ज्यादा जहरीले कण फेफड़ों में चले जाते हैं.

दिल्ली में बाहर जाते समय N95 या N99 मास्क जरूर पहनें. यह 2.5 माइक्रोन से छोटे खतरनाक कणों को रोकने में मदद करता है. साथ ही ध्यान रखें कि मास्क नाक और मुंह पर ठीक से फिट होना चाहिए.

एलोवेरा, मनी प्लांट, स्पाइडर प्लांट जैसे पौधे घर की हवा को साफ रखने में मदद करते हैं. ये कम देखभाल में भी अच्छे रहते हैं. ऐसे में घर में इन पौधों को लगाएं.

घर या ऑफिस में एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल जरूर करें. खासकर बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और अस्थमा के मरीजों के लिए यह बहुत जरूरी है.

रोज शाम को भाप लेने से सांस की नलियां साफ होती हैं. अगर संभव हो तो पानी में यूकेलिप्टस ऑयल की कुछ बूंदें डाल सकते हैं. इससे आपको और अधिक फायदे मिलेंगे.

विटामिन A, C और E से भरपूर खाना खाएं. गाजर, पालक, आंवला, संतरा, नींबू और बादाम इम्युनिटी मजबूत करते हैं और प्रदूषण के असर को कम करते हैं.

किसी भरोसेमंद ऐप या वेबसाइट से रोज एयर क्वालिटी चेक करें, ताकि आप बाहर निकलने की सही प्लान बना सकें और खुद को सुरक्षित रख सकें.

घर में तेज खुशबू वाले क्लीनर, अगरबत्ती या स्प्रे का कम उपयोग करें, क्योंकि ये हवा को और खराब करते हैं.

इन सब से अलग जब बाहर की हवा थोड़ी बेहतर हो, तब घर की खिड़कियां खोलें ताकि ताजी हवा आ सके.

इस तरह छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप खुद को प्रदूषण के कहर से सुरक्षित रख सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.