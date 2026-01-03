New Delhi World Book Fair 2026: इस दिन से दिल्ली में लगने जा रहा है किताबों का मेला, जान लें तारीख से लेकर टिकट तक, सभी जरूरी जानकारी

New Delhi World Book Fair 2026 Dates: किताबों के शौकीनों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. 10 जनवरी 2026 से दिल्ली के भारत मंडपम में एशिया का सबसे बड़ा नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 (NDWBF) शुरू होने जा रहा है. यह मेला 18 जनवरी तक चलेगा. अगर आप भी बुक लवर हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको टिकट, समय और लोकेशन समेत नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी देने जा रहे हैं. आइए जानते हैं...

जान लें डेट, टाइम और लोकेशन (New Delhi World Book Fair 2026 Date, Time and Location)

नेशनल बुक ट्रस्ट (National Book Trust) द्वारा आयोजित नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026, 10 जनवरी से 18 जनवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम के हॉल नंबर 2 से 6 में आयोजित होगा. यह सुबह 11 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक खुला रहेगा. यहां पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन है.

नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में एंट्री बिल्कुल फ्री है. किताबों के शौकीन बिना किसी टिकट के सीधे भारत मंडपम पहुंच सकते हैं और किताबों की दुनिया का आनंद ले सकते हैं. यहां आपको न सिर्फ नई और रोचक किताबें देखने को मिलेंगी, बल्कि लेखक से मिलने और चर्चा करने का मौका भी मिलेगा, वो भी एकदम मुफ्त में.

इस साल पुस्तक मेले की थीम है – "Indian Military History – Valour and Wisdom@75". इस थीम के जरिए मेला भारत की सैन्य बहादुरी, रणनीति, साहस और दार्शनिक दृष्टिकोण को सामने लाने का प्रयास करेगा. इसका उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि पिछले 75 वर्षों में भारत की रक्षा व्यवस्था और सैन्य इतिहास ने किस तरह देश को मजबूत बनाया.

नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में इस बार कतर को "गेस्ट ऑफ ऑनर" देश के रूप में चुना गया है. इसके साथ ही मेले में अरेबिक लिटरेचर की परंपराएं भी देखने को मिलेंगी. इसके अलावा, स्पेन को इस बार 'फोकस कंट्री' बनाया गया है.

इस बार बुक फेयर में 1,000 से ज्यादा पब्लिशर्स और 3,000 से अधिक स्टॉल होंगे, जहां हर तरह की किताबें मिलेंगी. मेले में बच्चों के लिए 'चिल्ड्रन पवेलियन' जोन होगा, जहां बच्चों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए स्टोरीटेलिंग सेशन्स, मजेदार वर्कशॉप आयोजित की जाएंगी. इसके अलावा बच्चों को लेखकों से मिलने-जुलने का भी मौका मिलेगा. यह भी कहा जा सकता है कि, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 हर उम्र के लोगों के लिए ज्ञान और मनोरंजन का संगम होगा.