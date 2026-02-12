विज्ञापन
विशेष लिंक

शादी में रसगुल्ले..पनीर टिक्का नहीं...सिगरेट और गुटखा! वायरल वीडियो ने खड़ी की सेहत पर बहस

बैंड बजा, बारात आई, मेहमान सजे धजे…लेकिन दावत की ट्रे में कुछ ऐसा नजर आया कि लोग हैरान रह गए. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने खुशियों के माहौल में सेहत का बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है.

Read Time: 2 mins
Share
शादी में रसगुल्ले..पनीर टिक्का नहीं...सिगरेट और गुटखा! वायरल वीडियो ने खड़ी की सेहत पर बहस
ये कैसी आओ भगत! बारात में बंटी सिगरेट बीड़ी, इंटरनेट पर मची खलबली

Bidi Cigarette Wedding Viral: इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे शादी फंक्शन से जुड़े इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक वेटर ट्रे में सिगरेट, बीड़ी और गुटखा के पैकेट सजाकर मेहमानों को पेश कर रहा है. मेहमान भी उन्हें वैसे ही चुन रहे हैं जैसे आमतौर पर स्टार्टर या मिठाई उठाई जाती है. इस वीडियो को Vanshika नाम के अकाउंट से शेयर किया गया, जिसे अब तक लाखों व्यूज मिल चुके हैं. कमेंट सेक्शन में लोग हैरानी जता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गढ़वाल के कुछ इलाकों में यह पुरानी रिवायत मानी जाती है.

ये भी पढ़ें:- कार्ड में मेरा नाम है, शादी में जाना है...छुट्टी के लिए बच्चे ने टीचर से की दरख्वास्त, जवाब सुन छूट जाएगी हंसी

सेहत पर गंभीर सवाल (Serious Health Concerns)

हालांकि तंबाकू उत्पाद जैसे Cigarette, Bidi, Gutka का सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक माना जाता है. डॉक्टर्स के मुताबिक इससे कैंसर, हृदय रोग और सांस की गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता है. ऐसे में शादी जैसे सामाजिक समारोह में खुलेआम Tobacco Products परोसना समाज में गलत संदेश दे सकता है. कई यूजर्स ने इसे नशे को बढ़ावा देने वाला कदम बताया.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस (Cigarette Tray Wedding)

सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि परंपरा और सेहत के बीच संतुलन जरूरी है. खुशियों के मौके पर ऐसी चीजें परोसना नई पीढ़ी को गलत आदतों की तरफ धकेल सकता है.

डिस्क्लेमर: हम इस तरह के किसी भी नशे या तंबाकू सेवन का समर्थन नहीं करते. तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इससे बचना ही समझदारी है.

ये भी पढ़ें:-शादी की तैयारियों के बीच जब अचानक आई नैनी, देख सीने से लगाकर फूट-फूटकर रोने लगी दुल्हन

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Wedding Customs, Cigarettes At Weddings, Bidi And Gutka, Indian Wedding Traditions, Wedding Me Cigarette Video
Get App for Better Experience
Install Now