विज्ञापन
विशेष लिंक

ये कैसी रस्म है...जहां दुल्हन ससुराल जाते वक्त साथ लाती है एक ऐसी चीज, देखकर चौंक जाएंगे आप

दुनिया में शादी के रिवाज कम अजीब नहीं, लेकिन चीन के वुहान के गांवों में निभाई जाने वाली ये परंपरा सुनकर यकीनन भौंहें तन जाएंगी. यहां दुल्हन ससुराल जाते वक्त गहनों या कपड़ों के साथ एक पोर्टेबल टॉयलेट भी लेकर जाती है. वजह सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि इससे जुड़ा है वंश और बरकत का यकीन.

Read Time: 3 mins
Share
ये कैसी रस्म है...जहां दुल्हन ससुराल जाते वक्त साथ लाती है एक ऐसी चीज, देखकर चौंक जाएंगे आप
शादी में दुल्हन साथ लाती है पोर्टेबल टॉयलेट, चीन के इस रिवाज की कहानी जानकर चौंक जाएंगे

Bride brings portable toilet in wedding: शादी के नाम पर दुनिया में क्या-क्या नहीं होता. कहीं जूते चुराए जाते हैं, कहीं दुल्हन रोती है, तो कहीं विदाई में अजीबोगरीब रस्में निभाई जाती हैं. मगर एक रिवाज ऐसा भी है, जहां दुल्हन अपने साथ गहने या कपड़ों से पहले एक ऐसी चीज लेकर जाती है, जिसे आमतौर पर कोई शादी से जोड़कर सोचता तक नहीं. सुनने में भले अटपटा लगे, लेकिन इसके पीछे दुआ, बरकत और आने वाली नस्लों से जुड़ा गहरा यकीन छिपा होता है. यही वजह है कि ये रस्म आज भी लोगों को हैरान कर देती है.

ये भी पढ़ें:- धरती के नक्शे में छिपे वो राज जो किताबों में नहीं मिले...वायरल वीडियो ने खोले हैरतअंगेज रहस्य

शादी का रिवाज जो हैरान कर दे (China wedding traditions explained)

दुनियाभर में शादी को लेकर हर समाज की अपनी रस्में होती हैं. कुछ रस्में दिल छू जाती हैं, तो कुछ ऐसी भी होती हैं जिन पर पहली नजर में यकीन करना मुश्किल लगता है. चीन के वुहान के ग्रामीण इलाकों में निभाई जाने वाली एक पुरानी हान चीनी परंपरा भी कुछ ऐसी ही है. यहां शादी के दौरान दुल्हन को अपना पोर्टेबल टॉयलेट या चैंबर पॉट साथ लाना जरूरी माना जाता है.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: ifeng

गंदगी नहीं, उर्वरता की निशानी (Wuhan marriage ritual)

आज के समय में टॉयलेट का नाम सुनते ही लोग मुंह बना लेते हैं, लेकिन पुराने चीन में इसका मतलब बिल्कुल अलग था. ग्रामीण इलाकों में महिलाएं रात के वक्त पोर्टेबल टॉयलेट का इस्तेमाल करती थीं. इसमें जमा मानव और पशु मल को बाद में खेतों में खाद की तरह इस्तेमाल किया जाता था. इसी वजह से चैंबर पॉट को पुनर्जनन, जीवन शक्ति और नई संतान के प्रतीक के तौर पर देखा जाने लगा.

ये भी पढ़ें:- ग्रीनलैंड का अजीबोगरीब कानून, यहां घर तो खरीद सकते हैं लेकिन जमीन नहीं, आखिर क्यों?

लाल अंडे, खजूर और वंश का दुआ (Red Eggs and Blessings for Heirs)

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, शादी के वक्त इस चैंबर पॉट को लाल अंडों, लाल खजूर, मूंगफली और शुभ चीजों से भरा जाता है. जियांग्सू, झेजियांग और शंघाई के आसपास के इलाकों में ये दुल्हन के दहेज का अहम हिस्सा रहा है. वुहान के गांवों में इसके अंदर चॉपस्टिक की जोड़ी रखी जाती है, जो बेटे के जन्म की दुआ मानी जाती है.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: ifeng

वक्त के साथ बदली रस्में (portable toilet bride)

1980 के दशक के बाद जैसे जैसे आधुनिक फ्लश टॉयलेट आम हुए, वैसे-वैसे ये परंपरा शहरों से गायब होने लगी, लेकिन आज भी चीन के कुछ ग्रामीण इलाकों में इसे बड़े अदब और आस्था के साथ निभाया जाता है. ये रस्म याद दिलाती है कि परंपराएं सिर्फ अजीब नहीं, बल्कि अपने वक्त और जरूरतों की कहानी भी कहती हैं. ये खबर इसलिए अहम है क्योंकि ये दिखाती है कि शादी जैसे मौके पर भी संस्कृति, खेती और जीवन के बीच कैसा गहरा रिश्ता रहा है. जो चीज आज अटपटी लगती है, कभी वही खुशहाली की निशानी थी.

ये भी पढ़ें:- कीड़े चींटी से पहले अपनों की लाशों को ही बना लेते है निवाला, दुनिया की सबसे रहस्यमयी जनजाति की डरावनी सच्चाई

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
China Wedding Traditions Explained, China Wedding Tradition, Wuhan Marriage Ritual, Portable Toilet Bride, Chinese Strange Wedding Customs
Get App for Better Experience
Install Now