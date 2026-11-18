Viral Video: महाराष्ट्र की युवा स्केटर सृष्टि शर्मा ने 8 अक्टूबर 2026 को राज्य के उमरेड में 50 मीटर लिंबो स्केटिंग महज 6.86 सेकंड में पूरी कर इतिहास रच दिया. इस बेहतरीन टाइमिंग के साथ उन्होंने अपना ही पिछला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया.

'बिना टच किए पोल्स के नीचे से गुजरी'

इस खेल में खिलाड़ियों को रोलर स्केट्स पहनकर, पैरों को पूरी तरह से फैलाकर बेहद कम ऊंचाई वाले पोल्स के नीचे से तेजी से गुजरना होता है. शर्त यह होती है कि इस दौरान शरीर का कोई भी हिस्सा या हाथ जमीन और पोल्स से नहीं छूना चाहिए. सृष्टि ने लगातार नीचे आते हुए पोल्स के बीच रिकॉर्ड दूरी तय कर शानदार प्रदर्शन किया.

'सृष्टि को दिल से बधाई और शुभकामनाएं'

सृष्टि के इस कारनामे का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लिखा, 'महाराष्ट्र की युवा स्केटर सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भी उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि को मान्यता दे दी है. हमें सृष्टि के जज्बे, टैलेंट और उनके शानदार प्रदर्शन पर बहुत गर्व है. उन्हें दिल से बधाई और आगे के सफर के लिए ढेरों शुभकामनाएं.'

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