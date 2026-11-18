Viral Video: महाराष्ट्र की युवा स्केटर सृष्टि शर्मा ने 8 अक्टूबर 2026 को राज्य के उमरेड में 50 मीटर लिंबो स्केटिंग महज 6.86 सेकंड में पूरी कर इतिहास रच दिया. इस बेहतरीन टाइमिंग के साथ उन्होंने अपना ही पिछला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया.
'बिना टच किए पोल्स के नीचे से गुजरी'
इस खेल में खिलाड़ियों को रोलर स्केट्स पहनकर, पैरों को पूरी तरह से फैलाकर बेहद कम ऊंचाई वाले पोल्स के नीचे से तेजी से गुजरना होता है. शर्त यह होती है कि इस दौरान शरीर का कोई भी हिस्सा या हाथ जमीन और पोल्स से नहीं छूना चाहिए. सृष्टि ने लगातार नीचे आते हुए पोल्स के बीच रिकॉर्ड दूरी तय कर शानदार प्रदर्शन किया.
महाराष्ट्राची युवा स्केटिंगपटू सृष्टी शर्माची विश्वविक्रमी कामगिरी! 🛼🏆 महाराष्ट्राची युवा स्केटिंगपटू सृष्टी धर्मेंद्र शर्मा हिने लिंबो स्केटिंगमध्ये 50 मीटरचे अंतर अवघ्या 6.86 सेकंदांत पूर्ण करत विश्वविक्रम प्रस्थापित केला आहे. तिच्या या ऐतिहासिक कामगिरीची गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्सने दखल घेतली आहे. सृष्टीची जिद्द, कौशल्य आणि तिच्या कामगिरीचा अभिमान आहे. सृष्टीचे मनःपूर्वक अभिनंदन आणि पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा! 💐 #Maharashtra #ShrishtiSharma #LimboSkating #GuinnessWorldRecords— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) November 17, 2026
'सृष्टि को दिल से बधाई और शुभकामनाएं'
सृष्टि के इस कारनामे का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लिखा, 'महाराष्ट्र की युवा स्केटर सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भी उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि को मान्यता दे दी है. हमें सृष्टि के जज्बे, टैलेंट और उनके शानदार प्रदर्शन पर बहुत गर्व है. उन्हें दिल से बधाई और आगे के सफर के लिए ढेरों शुभकामनाएं.'
यह भी पढ़ें | अजनबियों के साथ पुष्कर मेला देखने गई ब्राजील की महिला, बोली- 'सोचा नहीं था भारत में मेरे साथ ऐसा होगा'
यह भी पढ़ें | 'इसके पास गांजा रख दो', होटल में अविवाहित कपल को फंसाने की धमकी देते नजर आए सिवनी एएसपी दीपक मिश्रा
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं