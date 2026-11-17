Ayushman Bharat Yojana Treatment Limit: केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) देश के आर्थिक रूप से कमजोर और पात्र परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए चलाई जा रही है. इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज कैशलेस और पेपरलेस माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है. हालांकि, लोगों के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि इस कार्ड के जरिए किन-किन बीमारियों का इलाज संभव है, तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

आयुष्मान कार्ड से इन प्रमुख बीमारियों का होता है इलाज

आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य पैकेज निर्धारित किए गए हैं, जिनके तहत कई गंभीर और सामान्य बीमारियों को कवर किया जाता है. मुख्य रूप से इन बीमारियों के इलाज इस योजना के दायरे में आते हैं:

ऐसे जानें कहां मिलेगी इलाज की सुविधा

अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य आयुष्मान कार्ड धारक है और किसी स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित है, तो अपने नजदीकी या किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल के आरोग्य मित्र से संपर्क कर सकते हैं. अस्पताल में यह पुष्टि की जा सकती है कि आपकी बीमारी से संबंधित पैकेज उस अस्पताल में सक्रिय है या नहीं. किसी भी तरह की सहायता या शिकायत के लिए आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट या टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-4444 पर संपर्क कर सकते हैं.

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