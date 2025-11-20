विज्ञापन
विशेष लिंक

ऐसे बॉस का क्या करें? ऑफिस टाइमिंग के बीच बॉस ने काम छोड़ एम्प्लॉई से बनवाया बेटे का स्कूल असाइनमेंट

Office Homework Trend: ऑफिस में स्कूल असाइनमेंट करवाने वाली ये कहानी सोशल मीडिया पर हंसी और गुस्सा दोनों ला रही है. हाल ही में एक बॉस द्वारा एम्प्लॉई को अपने बेटे का असाइनमेंट कराने का अजीबोगरीब मामला सामने आया है.

Read Time: 3 mins
Share
ऐसे बॉस का क्या करें? ऑफिस टाइमिंग के बीच बॉस ने काम छोड़ एम्प्लॉई से बनवाया बेटे का स्कूल असाइनमेंट
बॉस ने बुलाया...लगा काम होगा, पर हाथ में थमा दिया बेटे का होमवर्क

Employee Has Done Manager Son School Assignment: सोचिए...आप ऑफिस में अपने काम में खोए बैठे हों. अचानक बॉस बुलाएं तो लगेगा कि कोई जरूरी प्रोजेक्ट होगा, लेकिन सामने आते ही वो बोलें 'जरा मेरे बेटे का असाइनमेंट पूरा कर दो.' पहले तो आपको ये मजाक लग सकता है, पर जब बॉस सच में स्कूल की किताबें और डायग्राम आपके सामने रख दें...तब कहानी का रंग ही बदल जाता है. ठीक ऐसा ही एक अजीब और मजेदार किस्सा एक एम्प्लॉई ने Reddit पर शेयर किया है, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और सच कहें तो इसकी हर लाइन पढ़कर लगेगा, 'भाई, ये तो मेरे साथ भी कभी हो सकता है.'

ये भी पढ़ें:-क्या ऐसी होती है दूसरी बीवी की जिंदगी? शेख की रशियन बेगम ने खोला राज, बताया ऐसी है मेरी जिंदगी

बॉस की अनोखी ड्यूटी 'ये बनाइए, मेरा बेटा नहीं बना पा रहा' (Office boss story)

एम्प्लॉई लिखता है कि वो अपनी टेबल पर आराम से ऑफिस टास्क कर रहा था, तभी बॉस ने उसे बुलाया. उसे लगा कि कोई रिपोर्ट या प्रेजेंटेशन होगा, लेकिन सामने आईं स्कूल की किताबें, फिजिक्स कॉपी और एक कंप्यूटर स्क्रीन...जिस पर लिखा था 'Draw the physics diagram.'

Latest and Breaking News on NDTV

एम्प्लॉई के होश उड़ना तो बनता था! (Boss ne homework karaya)

बॉस ने हंसकर कहा, 'बस एक छोटा-सा पर्सनल फेवर है...बेटे का असाइनमेंट पूरा कर दीजिए.' कहानी यहीं खत्म नहीं होती...जब एम्प्लॉई ने काम शुरू किया, बॉस वहीं आकर खड़ी हो गईं, ताकि कहीं डायग्राम गलत न बन जाए. 'अरे मैडम, आपने काम करवाया भी और चेकिंग टीचर भी खुद बन गईं.' पोस्ट में एम्प्लॉई ने उस वक्त की अपनी फोटो भी डाली...कंप्यूटर, नोटबुक्स और स्कूल असाइनमेंट सब ऑफिस डेस्क पर ही सजा हुआ है.

Latest and Breaking News on NDTV

नौकरी छोड़ने वाले थे, इसलिए 'ना' नहीं बोल पाए (employee weird experience)

पोस्ट में उन्होंने बताया कि वो कुछ ही दिनों में नौकरी छोड़ने वाले हैं, इसलिए उन्होंने बहस करने से बचने के लिए ये काम कर दिया. कमेंट सेक्शन में लोग लिख रहे हैं 'Exit clearance safe रखना किसे नहीं पसंद?' लेकिन कई यूजर्स ने लिखा, 'ना कहना सीखना पड़ेगा नहीं तो ऐसे फेवर रुकते नहीं हैं.'

Latest and Breaking News on NDTV

सोशल मीडिया रिएक्शन, लोग बोले- ये तो अनप्रोफेशनलिटी की पराकाष्ठा है (boss unprofessional behavior)

Reddit पर ये पोस्ट इतनी हिट हो गई कि, लोगों ने अपने-अपने ऑफिस के किस्से शेयर करने शुरू कर दिए. किसी ने लिखा, 'हमारे ऑफिस में तो बॉस ने स्टाफ से बेटी की क्राफ्ट प्रोजेक्ट बनवाई थी.' दूसरे ने कहा, 'ये काम HR को दिखाओ, ये स्कूल नहीं ऑफिस है.'

ये भी पढ़ें:-आखिर क्या है ये 'बंदना गर्ल इफेक्ट'? जिसने बिना मेहनत पूरा इंटरनेट हिला दिया? 2 सेकंड की सेल्फी बन गई ट्रेंड

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Boss Ne Homework Karaya, Office Boss Story, Reddit Viral Post, Employee Weird Experience, Office Homework Trend
Get App for Better Experience
Install Now