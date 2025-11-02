200 किलो की बाइक से दुल्हन ले रही थी शादी में एंट्री, रोकने के लिए दौड़ पड़े लोग, बंद करना पड़ा कमेंट सेक्शन

Dulhan ki Bike Entry: देवउठनी एकादशी के साथ ही शादियों का मौसम शुरू हो गया है. हर साल की तरह इस बार भी इंटरनेट पर दुल्हन की एंट्री से जुड़े वीडियो छाए हुए हैं, लेकिन इस बार जो वीडियो (Unique wedding entry) वायरल हुआ है, उसने हर किसी को हैरान कर दिया. वजह? दुल्हन ने पालकी या कार से नहीं, बल्कि 260 किलो की स्पोर्ट्स बाइक 'Hayabusa' चलाकर अपनी शादी में एंट्री ली. वायरल हो रहा यह वीडियो मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal wedding) का बताया जा रहा है.

लाल जोड़े में 'धूम गर्ल' बनी दुल्हन (Dulhan ki Bike Entry)

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में दुल्हन लाल जोड़े, गहनों और मेकअप में सजी हुई दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वो सफेद Suzuki Hayabusa पर बैठकर गेट से अंदर आती है, लोग दंग रह जाते हैं. किसी को यकीन ही नहीं होता कि भारी-भरकम लहंगे में दुल्हन खुद बाइक चला रही है. वीडियो देखकर लोगों को जॉन एब्राहम की फिल्म 'धूम' की याद आ गई. कई यूजर्स ने लिखा, 'ये हुई ना असली स्टाइलिश ब्राइड.' जबकि कुछ ने इसे अब तक की सबसे बोल्ड एंट्री बताया.

इंस्टाग्राम पर छाया वीडियो, कमेंट सेक्शन बंद (bride ride sports bike in wedding)

इंस्टाग्राम अकाउंट @zaheerkhan5809 पर पोस्ट किए गए इस वीडियो को अब तक 16 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. इसी अकाउंट पर उसी दुल्हन के दो और वीडियो भी वायरल हैं, जिन्हें 2 लाख और 1 लाख से ज्यादा व्यूज मिले हैं. हालांकि, ट्रोलिंग से बचने के लिए वीडियो पोस्ट करने वालों ने कमेंट सेक्शन (Hayabusa Bride Entry) बंद कर दिया है. लोगों का कहना है कि दुल्हन का ये आत्मविश्वासी अंदाज सोशल मीडिया पर 'Bridal Entry Goals' बन चुका है.

दुल्हन ने तोड़ दिए पारंपरिक स्टीरियोटाइप (bride enter wedding on sports bike)

जहां आमतौर पर दुल्हनें पालकी या कार में आती हैं, वहीं इस दुल्हन ने साबित कर दिया कि आज की ब्राइड्स किसी से कम नहीं. उसने न सिर्फ बाइक चलाई बल्कि वो भी इतनी भारी स्पोर्ट्स बाइक, जिसे संभालना आसान नहीं. लोगों ने कहा, 'ये है रियल लाइफ की 'धूम गर्ल.'

