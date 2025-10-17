विज्ञापन
विशेष लिंक

100 सोमवार टालमटोली करने के बाद जब महिला पहुंची GYM, तो हुआ ऐसा वेलकम, देख लोगों का हंस-हंसकर हुआ बुरा हाल

Gym Viral Video: 100 सोमवार के वादों के बाद जब महिला ने आखिरकार जिम का दरवाजा पार किया, तो दोस्तों ने बना दिया उसे 'ब्राइड ऑफ फिटनेस.' अब यह वीडियो हर उस इंसान को मोटिवेट कर रहा है, जो अभी भी अपने सोमवार का इंतज़ार कर रहा है.

Read Time: 2 mins
Share
100 सोमवार टालमटोली करने के बाद जब महिला पहुंची GYM, तो हुआ ऐसा वेलकम, देख लोगों का हंस-हंसकर हुआ बुरा हाल
दिन शगना दा... गाने पर हुई महिला की जिम में एंट्री, वजह सुन रोके नहीं रुकेगी हंसी

Woman Finally Joins Gym after 100 Monday Excuses: हर सोमवार एक नई उम्मीद लेकर आता है, 'इस बार पक्का जिम शुरू करूंगी', लेकिन जब अलार्म बजता है, तो जिम (Fitness Motivation) जाने का जोश तकिए में ही दब जाता है. कुछ ऐसा ही हाल एक महिला का भी था, जिसने 100 सोमवार तक जिम टालने के बाद आखिरकार हिम्मत जुटाई और जिम पहुंच गई...पर असली ट्विस्ट तो तब आया जब उसकी दोस्तों ने 'ब्राइड एंट्री' स्टाइल में उसका ग्रैंड (Gym Viral Video) वेलकम किया.

दिन शगना दा...पर जिम में हुई दुल्हन जैसी एंट्री (Woman Enters in Gym Like Bride)

इंस्टाग्राम पर वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला अपने चेहरे पर रुमाल ढककर जिम में एंट्री करती है. उसकी दोस्तें उसके सिर के ऊपर योगा मैट (Gym Motivation Story) पकड़कर छत जैसी छतरी बनाती हैं, जैसे शादी में दुल्हन फूलों की चादर के नीचे आती है. बैकग्राउंड में बजता है जसलीन रॉयल का पॉपुलर गाना 'दिन शगना दा' और माहौल बिल्कुल शादी जैसा हो जाता है. जिम की एंट्री (Din Shagna Da Bride Entry) को देखकर हर कोई मुस्कुरा उठा.

इंस्टाग्राम पर धूम...1 मिलियन से ज्यादा व्यूज (How to Stop Gym Procrastination)

यह वीडियो इंस्टाग्राम प्रोफाइल @auraba.baig से शेयर किया गया है, जिसके कैप्शन में लिखा था, 'मैं सोमवार से जिम (Woman Funny Entry in Gym) शुरू करूंगी' कहते-कहते आज मेरी दोस्त जिम (Monday Gym Start) पहुंच ही गई.' वीडियो ने कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल कर लिए और लोगों ने जमकर मजेदार कमेंट्स किए. 

यूजर्स बोले- 'ऐसा वेलकम हर जिम में होना चाहिए (Funny Gym Entry)

कमेंट सेक्शन में लोगों ने खूब मजे लिए. एक यूजर ने लिखा, 'काश मेरे भी ऐसे दोस्त होते जो जिम (Instagram Viral Reel) में इतनी शाही एंट्री देते.' दूसरे ने कहा, 'अगर मुझे ऐसा स्वागत मिले, तो मैं भी रोज जिम जाऊं.' एक ने मजाक (Gym Funny Video India) में लिखा, 'शादी के बाद ऑफिस लौटते वक्त भी ऐसा ही वेलकम चाहिए.'

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Woman Finally Joins Gym After 100 Monday Excuses, Woman Enters In Gym Like Bride, Woman Funny Entry In Gym, How To Stop Gym Procrastination, Gym Viral Video
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com