अफगानिस्तान वालों के लिए बर्फीले रास्ते बने 'डेथ जोन', ईरान बॉर्डर से रिपोर्ट

ठंड की ठिठुरन से अफगानिस्तान-ईरान की सीमा पर कई अफगान प्रवासियों की मौत हो गई है. दोनों देशों की मीडिया ने इसकी जानकारी दी. शनिवार को बताया गया कि पिछले कुछ दिनों में कई अफगानियों की कड़ाके की ठंड ने जान ले ली. ये वो लोग थे जो गैर कानूनी तरीके से ईरान में प्रवेश कर गए थे. पश्चिमी अफगानिस्तान में सूत्रों का हवाला देते हुए, प्रमुख न्यूज नेटवर्क 'ईरान इंटरनेशनल' ने बताया कि कड़ाके की ठंड के बीच अवैध तरीके से सीमा पार कर ईरान पहुंचे करीब 40 अफगान प्रवासियों की मौत हो गई है.

इसमें बताया गया कि कम से कम 15 प्रवासियों के शव ईरानी क्षेत्र में उनकी मौत के बाद कोहसान और अद्रस्कान जिलों में भेजे गए.

40 से ज्यादा की मौत

रिपोर्ट में कहा गया है, "ईरान इंटरनेशनल से ही जुड़े चैनल अफगानिस्तान इंटरनेशनल ने एक अफगान प्रवासी से बात की, जिसने ईरान के रजावी खोरासान प्रांत में अफगान कब्रिस्तानों और तैबाद अस्पताल के मुर्दाघरों का दौरा किया था. सूत्र ने बताया कि 40 से ज्यादा अफगान प्रवासियों की मौत हो गई है."

इस बीच, अफगानिस्तान की प्रमुख खामा प्रेस एजेंसी ने हेरात में तालिबान गवर्नर के प्रवक्ता से मिली जानकारी का हवाला देते हुए पुष्टि की कि तीन अफगान नागरिक ईरान में घुसपैठ की कोशिश करते समय कहसान सीमा क्षेत्र के पास मारे गए हैं.

कुछ अभी भी लापता

रिपोर्ट में कहा गया है, "स्थानीय निवासियों और सामुदायिक सूत्रों ने मरने वालों की संख्या अधिक बताई है, उनका कहना है कि सीमा पर प्रवासियों के कड़ाके की ठंड की चपेट में आने के बाद कम से कम 15 शव कहसान और अद्रस्कान जिलों में भेजे गए हैं. कुछ प्रवासी अभी भी लापता बताए जा रहे हैं."

इसमें आगे बताया गया है कि, "प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हाल ही में सैकड़ों अफगान ईरान सीमा की ओर बढ़े हैं, और इस्लाम कला और तैबाद (तस्करों का सुरक्षित रूट) से सीमा पार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कानूनी प्रवास के विकल्प सीमित हैं. ये भारी बर्फबारी, जमा देने वाली बारिश और ऊबड़-खाबड़ इलाके ने यात्रा को बेहद खतरनाक बना दिया है," और विस्तार से बताया कि पीड़ितों के परिवार लापता रिश्तेदारों की तलाश में मुर्दाघरों और सीमावर्ती इलाकों में खोज रहे हैं.

437 हिरासत में

एक अन्य प्रमुख मीडिया आउटलेट, अमु टीवी ने शनिवार को बताया कि ईरानी पुलिस ने पिछले हफ्ते सुरक्षा अभियान के तहत दक्षिण-पूर्वी शहर जाहेदान में 437 बिना दस्तावेज वाले अफगान प्रवासियों को गिरफ्तार किया है. ईरानी अधिकारी बिना दस्तावेज वाले अफ़गानों को "अनाधिकृत विदेशी नागरिक" कहते हैं. जाहेदान के पुलिस कमांडर हामिद नूरी ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस ने पिछले हफ्ते ऑपरेशन के दौरान कुल 437 बिना दस्तावेज वाले विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है. इसी ऑपरेशन में 135 संदिग्ध चोरों, 472 नशा करने वालों और 54 कथित छोटे ड्रग डीलरों को भी गिरफ्तार किया गया था.