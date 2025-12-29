'मैं भारतीय हूं, चीनी नहीं', छात्र चकमा की हत्या पर गौरव गोगोई ने सुनाया अपना आगरा वाला अपना दर्द

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्वोत्तर के लोगों के साथ होने वाले भेदभाव और नस्लीय टिप्पणियों पर गहरा दुख व्यक्त किया. उन्होंने न केवल अपने साथ हुई एक घटना का जिक्र किया, बल्कि देहरादून में हुई एंजेल चकमा की दुखद हत्या को लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन पर तीखे सवाल खड़े किए हैं. गौरव गोगोई ने बताया कि भेदभाव की यह समस्या कितनी गहरी है. उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा, "आगरा में एक गार्ड ने मुझसे मेरा पासपोर्ट दिखाने को कहा. इस पीड़ा को केवल पूर्वोत्तर के लोग ही समझ सकते हैं. हमारे लुक के आधार पर हमें पराया समझा जाता है, जबकि हम गर्व से 'भारत माता की जय' बोलते हैं."



एंजेल चकमा हत्याकांड: इंसाफ में देरी पर उठाए सवाल

देहरादून में पूर्वोत्तर की छात्र एंजेल चकमा के साथ हुई बर्बरता पर गोगोई ने सरकार को घेरा. उन्होंने बताया कि कैसे अपनी पहचान की रक्षा करने पर एक मासूम की जान ले ली गई. एंजेल पर अपमानजनक टिप्पणी की गई, जिसका उसने हिम्मत से जवाब दिया— "मैं भारतीय हूं, चीनी नहीं." जब उसने आंख में आंख डालकर उत्तर दिया, तो पीछे से पांच लोगों ने उस पर हमला कर उसकी हत्या कर दी. परिवार का आरोप है कि FIR दर्ज करने में 12 दिन लग गए. छात्रों के भारी प्रदर्शन के बाद ही पुलिस जागी. इस मामले में दोषियों को सख्त सजा मिले और फरार मुख्य आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए. साथ ही, FIR में देरी की भी जांच होनी चाहिए.





I am an Indian, I am not Chinese. The people of the North East are Indians, and not Chinese.



यही शब्द 9 दिसंबर को त्रिपुरा के 24 साल के युवक एंजेल चकमा को देहरादून में कहने पड़े।



एक दिन जब एंजेल चकमा अपने भाई के साथ बाजार से वापस आ रहे थे। तभी हमेशा की तरह कुछ लोगों ने उसको… pic.twitter.com/EzSuRQuN9S — Congress (@INCIndia) December 29, 2025



गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र सरकार को घेरा

असम और पूर्वोत्तर के हालातों पर गौरव गोगोई ने गृह मंत्री अमित शाह को सीधे निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को सभी राज्यों के DGP के साथ बैठकर पूर्वोत्तर की सुरक्षा और सामाजिक स्थिति पर चर्चा करनी चाहिए. केंद्र सरकार पूर्वोत्तर के लोगों के दिलों में सुलग रही नाराजगी और अलगाव की भावना को समझने में विफल रही है.





घुसपैठ और नागरिकता पर गोगोई का पलटवार



बीजेपी के 'घुसपैठिया' दावों पर गोगोई ने कहा कि झारखंड और असम में केवल दुष्प्रचार किया जा रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि असम में खुद बीजेपी के दो विधायकों की नागरिकता पर सवाल हैं, गृह मंत्री को पहले उस पर जवाब देना चाहिए.



हमारी शिक्षा व्यवस्था में कमी है: गोगोई

गोगोई ने समाज की मानसिकता को बदलने के लिए शिक्षा प्रणाली पर भी सवाल उठाए. उन्होंने पूछा, "क्या स्कूलों में पूर्वोत्तर के इतिहास और संस्कृति के बारे में पर्याप्त पढ़ाया जाता है? क्या हम देश की विविधता को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में कम पड़ रहे हैं? उन्होंने जोर देकर कहा कि समाज में व्याप्त इस अमानवीय व्यवहार को बदलने के लिए सरकार को ठोस नीतिगत सोच की आवश्यकता है.



