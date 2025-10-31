मैंने लाइफ का सबसे महंगा पानी पिया....ट्रेन में पानी की बोतल का दाम सुन हक्का-बक्का रह गया शख्स

500 rupees water bottle video: कहते हैं, असली कद्र तब होती है जब सुविधा हाथ से चली जाए...यही हुआ एक भारतीय यात्री प्रतीक जैन (@prateek06jain) के साथ, जो इन दिनों यूरोप ट्रिप पर हैं. एक पानी की बोतल 5 यूरो यानी करीब 500 रुपये की...ट्रेन में सफर करते हुए उन्हें इस बात ने चौंका दिया. अब उनका यही वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों बार देखा जा चुका है और हर कोई कह रहा है, 'हमें अपने इंडियन रेलवे की सस्ती और सुविधाजनक सेवाओं की कदर करनी चाहिए.'

'मैंने लाइफ का सबसे महंगा पानी पिया' यात्रियों को हंसा गया बयान (Europe train water bottle)

वीडियो में प्रतीक एक शानदार यूरोपीय ट्रेन में बैठे नजर आते हैं. वो हंसते हुए कहते हैं, 'चार घंटे बाद आखिरकार पानी मिला...और वो भी 5 यूरो में. लाइफ का सबसे महंगा पानी पिया आज.' उनका मासूम एक्सप्रेशन और IRCTC की सर्विस से की गई तुलना ने लोगों को खूब हंसाया. वो मजाक में कहते हैं कि, अब उन्हें IRCTC यानी भारतीय रेलवे की केटरिंग सर्विस की याद आ रही है, जहां यात्री अपने सीट पर ही सस्ता और अच्छा खाना-पानी मंगवा सकते हैं.

लोगों ने भी शेयर किए अपने मजेदार अनुभव (Indian Reaction on European Train)

वीडियो पर भारतीय यात्रियों ने भी खूब कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा, 'एम्स्टर्डम में तो हमें यही बोतल 9 यूरो की मिली थी, तुम्हें तो सस्ती डील मिल गई.' दूसरे ने मजाक में कहा, 'मुझे गर्व है कि पूरे यूरोप ट्रिप में मैंने एक भी बोतल नहीं खरीदी.' कई लोगों ने बताया कि यूरोप में नल का पानी पीने लायक होता है, इसलिए बोतल खरीदने की जरूरत नहीं होती. तो वहीं कुछ ने कहा कि विदेश जाकर ही समझ आता है कि भारतीय रेलवे की सर्विस, कीमतें और केटरिंग कितनी सुविधाजनक और सस्ती हैं.

भारतीय रेलवे की 'रील' से हुआ 'रियल' कनेक्शन (Europe trip water price)

यह वीडियो न सिर्फ मजेदार है, बल्कि एक हल्का-फुल्का रिमाइंडर भी है कि भारत की सुविधाएं, खासकर रेलवे, अब भी आम आदमी की जरूरतों को सबसे बेहतर समझती हैं. सस्ती टिकट, समय पर खाना और 20 रुपये की पानी की बोतल...ये सब तब ही समझ आता है जब आप 500 रुपये में पानी खरीदते हैं.

