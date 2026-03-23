वैष्णो देवी यात्रा करने गए बंदे ने 'Dhurandhar 2' देखकर बचाए 1500, देख लोग बोले- ये तो प्रो-लेवल जुगाड़ है भाई

Vaishno Devi Yatra: क्या आपने कभी सोचा है कि फिल्म देखना होटल में रुकने से सस्ता पड़ सकता है? वैष्णो देवी की यात्रा पर निकले एक शख्स ने कुछ ऐसा ही दिमाग लगाया कि, सोशल मीडिया पर लोग उसके फैन हो गए. यात्रा रुकी तो होटल वालों ने दाम बढ़ा दिए, फिर क्या था? भाई ने थिएटर का टिकट कटाया और बन गया 'बजट ट्रैवलर' का उस्ताद.

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वैष्णो देवी की यात्रा पर जाना हर किसी के लिए आस्था और सुकून का पल होता है, लेकिन कभी-कभी पहाड़ों का मौसम या भीड़ प्लान में बदलाव कर देती है. ऐसा ही कुछ हुआ माधव नाम के एक यात्री के साथ. माधव जब कटरा पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि यात्रा फिलहाल रुकी हुई है और दर्शन सुबह ही संभव हो पाएंगे. अब रात बिताने के लिए होटल की तलाश शुरू हुई, तो पता चला कि एक रात का किराया करीब 1,500 रुपये वसूला जा रहा है.

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होटल के महंगे किराए का निकाला तोड़ (Smart Alternative to Costly Hotel Rooms)

यहीं से शुरू हुआ माधव का 'मास्टरमाइंड' वाला प्लान. उन्होंने सोचा कि सिर्फ सोने के लिए 1,500 खर्च करना समझदारी नहीं है. उसी वक्त चर्चा में थी नई रिलीज हुई फिल्म 'Dhurandhar 2'. माधव ने तुरंत पास के सिनेमा हॉल में रात के शो की टिकट बुक की, जिसकी कीमत मात्र 300 रुपये थी. फिल्म की लंबाई थी 3 घंटे 49 मिनट, यानी लगभग 4 घंटे का भरपूर मनोरंजन और आराम, वो भी एसी की ठंडी हवा में.

Vaishno Devi aaya tha, lekin yahan aake pata chala ki yatra band ho gayi hai.



Raat ko rukne ke liye hotel lena padta jo ₹1500 ka tha, toh maine 300 mein Dhurandhar 2 ka night show book kar liya😂



Hotel ke ₹1500 bach gaye, ₹300 mein movie bhi ho gayi ₹1200 save bhi ho gaye… pic.twitter.com/vRforE3ddA — Madhav us (@maddiesays3) March 22, 2026

1200 की बचत और फुल एंटरटेनमेंट (Saving 1,200 with Entertainment Combo)

माधव ने अपनी इस तरकीब को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया और लिखा, 'होटल के 1500 रुपये बच गए, 300 में मूवी भी हो गई और कुल 1200 की बचत.' उनका प्लान एकदम सेट था. रात भर फिल्म देखो और सुबह 3 बजे सीधे यात्रा कार्ड की लाइन में लग जाओ. इस तरह न होटल का खर्चा हुआ और न ही समय बर्बाद. सोशल मीडिया पर लोग इसे 'पीक बजट ट्रैवलिंग' कह रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ 'स्मार्ट मूव' (Netizens React to Viral Budget Travel Hack)

इस पोस्ट पर लोगों के मजेदार कमेंट्स आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'माता के दर्शन भी और फिल्म भी, इसे कहते हैं असली पैसा वसूल ट्रिप.' वहीं दूसरे ने कहा कि गर्मियों में एसी की हवा खाने के लिए यह सबसे बढ़िया तरीका है. यह खबर उन सभी यात्रियों के लिए एक सीख है जो बजट में रहकर सफर पूरा करना चाहते हैं.

(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)