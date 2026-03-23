विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

वैष्णो देवी यात्रा करने गए बंदे ने 'Dhurandhar 2' देखकर बचाए 1500, देख लोग बोले- ये तो प्रो-लेवल जुगाड़ है भाई

Budget travel hacks: होटल का बिल भारी पड़ा तो बंदे ने थिएटर में जमाई रात, 300 रुपये की टिकट में काटा 1500 रुपये के कमरे वाला गदर. कटरा की इस 'पैसा वसूल' प्लानिंग को देख लोग कह रहे हैं, 'ये तो प्रो-लेवल का जुगाड़ है भाई.'

Read Time: 3 mins
Share
वैष्णो देवी यात्रा करने गए बंदे ने 'Dhurandhar 2' देखकर बचाए 1500, देख लोग बोले- ये तो प्रो-लेवल जुगाड़ है भाई
होटल के 1500 बचाए और 300 में देखी फिल्म! वैष्णो देवी के भक्त का ये 'जुगाड़' देख आप भी कहेंगे- भाई, मौज कर दी

Vaishno Devi Yatra: क्या आपने कभी सोचा है कि फिल्म देखना होटल में रुकने से सस्ता पड़ सकता है? वैष्णो देवी की यात्रा पर निकले एक शख्स ने कुछ ऐसा ही दिमाग लगाया कि, सोशल मीडिया पर लोग उसके फैन हो गए. यात्रा रुकी तो होटल वालों ने दाम बढ़ा दिए, फिर क्या था? भाई ने थिएटर का टिकट कटाया और बन गया 'बजट ट्रैवलर' का उस्ताद.

ये भी पढ़ें:-मरने के बाद कैसा लगेगा? जिंदा होकर भी मौत का ट्रायल

वैष्णो देवी की यात्रा पर जाना हर किसी के लिए आस्था और सुकून का पल होता है, लेकिन कभी-कभी पहाड़ों का मौसम या भीड़ प्लान में बदलाव कर देती है. ऐसा ही कुछ हुआ माधव नाम के एक यात्री के साथ. माधव जब कटरा पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि यात्रा फिलहाल रुकी हुई है और दर्शन सुबह ही संभव हो पाएंगे. अब रात बिताने के लिए होटल की तलाश शुरू हुई, तो पता चला कि एक रात का किराया करीब 1,500 रुपये वसूला जा रहा है.

ये भी पढ़ें:-मटन से भरा पतीला लेकर थाने पहुंच गया शख्स, थानेदार ने भी नहीं सुनी थी ऐसी अजीबोगरीब शिकायत

होटल के महंगे किराए का निकाला तोड़ (Smart Alternative to Costly Hotel Rooms)

यहीं से शुरू हुआ माधव का 'मास्टरमाइंड' वाला प्लान. उन्होंने सोचा कि सिर्फ सोने के लिए 1,500 खर्च करना समझदारी नहीं है. उसी वक्त चर्चा में थी नई रिलीज हुई फिल्म 'Dhurandhar 2'. माधव ने तुरंत पास के सिनेमा हॉल में रात के शो की टिकट बुक की, जिसकी कीमत मात्र 300 रुपये थी. फिल्म की लंबाई थी 3 घंटे 49 मिनट, यानी लगभग 4 घंटे का भरपूर मनोरंजन और आराम, वो भी एसी की ठंडी हवा में.

1200 की बचत और फुल एंटरटेनमेंट (Saving 1,200 with Entertainment Combo)

माधव ने अपनी इस तरकीब को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया और लिखा, 'होटल के 1500 रुपये बच गए, 300 में मूवी भी हो गई और कुल 1200 की बचत.' उनका प्लान एकदम सेट था. रात भर फिल्म देखो और सुबह 3 बजे सीधे यात्रा कार्ड की लाइन में लग जाओ. इस तरह न होटल का खर्चा हुआ और न ही समय बर्बाद. सोशल मीडिया पर लोग इसे 'पीक बजट ट्रैवलिंग' कह रहे हैं.

ये भी पढ़ें:-26 की उम्र में बने करोड़पति...स्टार्टअप बेचकर हुए मालामाल, अब लग्जरी छोड़ क्यों चुना सेहत और सादगी का रास्ता?

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ 'स्मार्ट मूव' (Netizens React to Viral Budget Travel Hack)

इस पोस्ट पर लोगों के मजेदार कमेंट्स आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'माता के दर्शन भी और फिल्म भी, इसे कहते हैं असली पैसा वसूल ट्रिप.' वहीं दूसरे ने कहा कि गर्मियों में एसी की हवा खाने के लिए यह सबसे बढ़िया तरीका है. यह खबर उन सभी यात्रियों के लिए एक सीख है जो बजट में रहकर सफर पूरा करना चाहते हैं.

(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vaishno Devi, Yatra, Vaishno Devi Yatra, Dhurandhar 2 Movie, Budget Travel Hacks, Katra Hotel Prices
Get App for Better Experience
Install Now