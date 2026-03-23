मटन से भरा पतीला लेकर थाने पहुंच गया शख्स, थानेदार ने भी नहीं सुनी थी ऐसी अजीबोगरीब शिकायत

Mutton Not Cooking Complaint: जरा सोचिए...आपने पूरे शौक से मटन बनाया, मसाले डाले, घंटों पकाया, लेकिन वो पकने का नाम ही न ले! अब ऐसे में आप क्या करेंगे? ज्यादातर लोग हार मान लेंगे, लेकिन एक शख्स ऐसा भी निकला...जो कच्चा मटन लेकर सीधे पुलिस स्टेशन ही पहुंच गया. आंध्र प्रदेश की यह अजीबोगरीब मामला अब सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जहां किचन की परेशानी बन गई थाने की शिकायत और पुलिस को भी करना पड़ा इस अनोखे मामले का हल.

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मटन नहीं पका तो पहुंच गए थाने (Man Goes to Police Station Over Uncooked Mutton)

आंध्र प्रदेश के अनंतपुर (Anantapur) जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक शख्स कच्चा मटन लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया. मामला ताडिपत्री टाउन (Tadipatri Town Police Station) का है, जहां रहने वाले सोडाला हाजी (Sodala Haji) ने पुलिस से शिकायत की कि उनका खरीदा हुआ मटन पक ही नहीं रहा. हाजी ने उगादी (Ugadi celebrations) के मौके पर खास तौर पर भेड़ के सिर का मटन खरीदा था, जिससे वह पारंपरिक talakura curry बनाना चाहते थे, लेकिन करीब 20 बार कोशिश करने के बाद भी मटन सख्त ही रहा.

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पुलिस भी हुई हैरान, फिर लिया एक्शन (Police Surprised, Then Took Action)

जब हाजी बर्तन में भरा मटन लेकर थाने पहुंचे, तो पुलिस अधिकारी भी पहले तो हैरान रह गए, लेकिन शिकायत को नजरअंदाज नहीं किया गया. सर्किल इंस्पेक्टर आनंद राव (Town Circle Inspector Ananda Rao) ने मामले को गंभीरता से लिया और मटन बेचने वाले दुकानदार से बात की. जांच के बाद दुकानदार ने अपनी गलती मानते हुए खराब मटन की जगह नया और सही मटन (mutton) देने का फैसला किया. यह मामला भले ही मजेदार लगे, लेकिन यह बताता है कि ग्राहक अपने अधिकारों को लेकर अब जागरूक हो रहे हैं.

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