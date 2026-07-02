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घर से भागकर की शादी, अब कच्ची छत के नीचे काट रहे जिंदगी, वीडियो देख लोग रह गए हैरान!

इंटरनेट पर एक कपल का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने घर से भागकर शादी करने के बाद के संघर्ष को दिखाया है. कच्ची छत और अधूरी दीवारों के बीच हंसी-मजाक करते इस जोड़े की कहानी ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है.

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घर से भागकर की शादी, अब कच्ची छत के नीचे काट रहे जिंदगी, वीडियो देख लोग रह गए हैरान!
Love Marriage: प्यार की खातिर सब कुछ छोड़ा, अब कच्ची छत के नीचे रहने को मजबूर?

Girl struggle after love marriage: सोशल मीडिया की चकाचौंध भरी दुनिया में अक्सर हमें शादियों की शानदार तस्वीरें देखने को मिलती हैं, लेकिन हाल ही में सामने आए एक वीडियो ने सब कुछ बदलकर रख दिया है. एक लड़की ने कैमरे पर वो सच दिखाया है जिसे अक्सर लोग छिपाते हैं. घर से भागकर शादी करने के बाद की असलियत क्या होती है? क्या वाकई प्यार के लिए सब कुछ छोड़ देना ही काफी है? इन सवालों के बीच वायरल हो रहे इस वीडियो ने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है, जहां एक तरफ लोग इसे प्यार की अग्निपरीक्षा मान रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ इसे केवल 'व्यूज' का खेल बता रहे हैं. आइए जानते हैं क्या है इस वायरल वीडियो के पीछे का पूरा सच.

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सपनों का घर या कड़वा सच? (Love marriage struggles)

आज के दौर में सोशल मीडिया पर हमें अक्सर चमक-धमक वाली शादियों की तस्वीरें देखने को मिलती हैं, लेकिन क्या असल जिंदगी वैसी ही होती है? हाल ही में @RealNainaSingh के अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसने इंटरनेट की दुनिया में हलचल मचा दी है. इस वीडियो में एक लड़की ने बेहद बेबाकी से अपनी लव मैरिज के बाद की कहानी बयां की है. वीडियो की शुरुआत ही एक चौंकाने वाले खुलासे से होती है. लड़की बताती है कि घर से भागकर शादी का फैसला लेना जितना रोमांटिक लगता है, असलियत उससे कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण है. उन्होंने कैमरे पर अपने उस ठिकाने को दिखाया है, जहां वे फिलहाल रह रहे हैं. एक ऐसी जगह जहां छत कच्ची है और दीवारें अभी भी पूरी नहीं बनी हैं.

संघर्ष में भी मुस्कुराते चेहरे (Couple struggle video)

अक्सर लोग मुश्किलों में बिखर जाते हैं, लेकिन इस कपल का अंदाज थोड़ा जुदा है. वीडियो में वे अपनी तंगी को रोकर नहीं, बल्कि हंसते-मुस्कुराते और एक-दूसरे का मजाक उड़ाते हुए दिखा रहे हैं. ये वीडियो लोगों को दो गुटों में बांट रहा है. एक वर्ग इसे 'प्यार की असली परीक्षा' बताकर सराहना कर रहा है, तो वहीं दूसरा वर्ग इसे 'सिर्फ व्यूज बटोरने का जरिया' मान रहा है. आखिर यह वीडियो इतना अहम क्यों है? क्योंकि यह उन युवा जोड़ों के लिए एक आईना है जो अक्सर भावनाओं में बहकर बड़े फैसले ले लेते हैं. यह वीडियो बताता है कि प्यार में लिया गया फैसला सिर्फ एक दिन की खुशी नहीं, बल्कि जिंदगी भर की जिम्मेदारी है.

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(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)

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