दूसरे क्वार्टर के कुछ ही मिनटों के खेल के अंदर सरपंच साहब ने वापसी करवा दी है टीम इंडिया को. गोल के बाद इशारा कि यह मेरा एरिया है. पेनल्टी कॉर्नर की मांग की थी. जिसे रेफरी ने शुरुआत में नहीं दिया और फिर रिव्यू लिया गया. हरमनप्रीत तेज़ी से आगे बढ़े और बाईं ओर से गेंद को 'D' के अंदर मारते हैं. गेंद पार्क के पैर पर लगती है. लेकिन रेफरी इसे नहीं देख पाते. रिव्यू सफल रहा.

हरमनप्रीत सिंह ने नेट को पूरी तरह से हिला दिया. यह कमाल का गोल रहा. यह आदमी अपनी ड्रैगफ्लिकिंग से जो ताकत पैदा करता है, वह बिल्कुल कमाल की है. वह आगे बढ़ते हैं और इंडिया के पहला पेनल्टी को टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मार देते हैं. किसी के पास उसे बचाने का कोई मौका नहीं था.