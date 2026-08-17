India vs England Live Score, Hockey World Cup 2026 Live: नीदरलैंड के एमस्टेलवीन में भारत और इंग्लैंड के बीच FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का पूल स्टेज मैच चल रहा है. पहले क्वार्टर में बांदुराक के गोल से टीम इंडिया 0-1 से पीछे है. पूल D में यह भारत के लिए शायद सबसे मुश्किल चुनौती है, क्योंकि वे इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप जीत का 32 साल का इंतजार खत्म करना चाहते हैं. भारत ने शनिवार को कम रैंकिंग वाली वेल्स टीम के खिलाफ 3-1 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी; कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने दो पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला और संजय राणा ने भी सेट-पीस से गोल किया.
India vs England Live Score: इंग्लैंड का चौथा गोल
बंदुरक चालाकी से सुमित के पीछे आते हैं और गेंद को बेखबर डिफेंडर के पैर पर मारते हैं. इंग्लैंड को फिर से PC मिला. अब पांच मिनट के आसपास बचे हैं और इंग्लैंड ने गोल कर दिया है. पेनल्टी मिली. निक बांडुराक एक बार फिर छा गए. उन्होंने गेंद को ज़ोरदार तरीके से सूरज को छकाते हुए गोल किया. रिबाउंड पर पीसी मिली थी.
India vs England Live Score: इंग्लैंड को पीसी
पेनल्टी बैकपोस्ट की तरफ जाता है. क्रॉफ्ट उसे हिट करने की कोशिश करते हैं तभी उन्हें टैकल किया जाता है और ऐसा लगता है कि जुगराज अपनी स्टिक हटा लेते हैं. इंग्लैंड को भी ऐसा ही लगता है. और वे रिव्यू लेते हैं. रिव्यू उनके पक्ष में जाता है, और इंग्लैंड को एक और PC मिलता है.
India vs England Live Score: नीलाकांता को येलो कार्ड
मिडफ़ील्ड में जान-बूझकर फाउल करने के लिए नीलाकांता को येलो कार्ड मिला - और यह पेनल्टी कॉर्नर है. हवा में उछली गेंद को हासिल करने की उनकी कोशिश बेवकूफी भरी थी और उन्हें पांच मिनट के लिए बाहर भेजा जा रहा हैं.
India vs England Live Score: भारत का वापसी का प्रयास
रशमियर का 'फ़र्स्ट टच' खराब रहा, जिससे अमित ने इंग्लैंड के हमले को शुरू में ही रोक दिया और भारत ने तेज़ी से जवाबी हमला किया. मनदीप तेज़ी से 'D' में घुसते हैं और विलियमसन उन्हें ज़ोरदार तरीके से गिरा देते हैं. रेफ़री इसे सही कॉन्टैक्ट मानते हैं, लेकिन भारत इससे बहुत नाराज़ है. वे रिव्यू की मांग करते हैं, लेकिन रिव्यू भारत के पक्ष में नहीं रहा.
India vs England Live Score: भारत को पनेल्टी कॉर्नर
चौथे क्वार्टर अभी शुरू हुआ है और भारत को पनेल्टी कॉर्नर मिला. जरमनप्रीत काफ़ी आक्रामक खेल रहे हैं. दाईं ओर से शानदार खेल दिखाते हुए उन्होंने भारत के लिए चौथा पेनल्टी कॉर्नर (PC) हासिल किया.
अब हरमनप्रीत सिंह की बारी है. लेकिन इस बार उनका ड्रैग शॉट अच्छा नहीं रहा. पेनल्टी स्ट्रोक स्पॉट के पास से दिलप्रीत के डिफ़्लेक्शन की कोशिश के बाद सोर्सबी ने गोल-लाइन से गेंद को क्लियर कर दिया.
India vs England Live Score: तीसरा क्वार्टर पूरा
तीसरा क्वार्टर भी पूरा हुआ. इंग्लैंड ने 3-2 से बढ़त बना रखी है. पहले हाफ में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद दूसरे हाफ नें भारत का गेम थोड़ा कमजोर दिखा है. अब आखिरी क्वार्टर है और भारत को 32 सालों के इंतजार को खत्म करने के लिए पूरी ताकत झोंकनी होगी.
India vs England Live Score: इंग्लैंड ने बनाई बढ़त
रशमेरे ने दाईं ओर से एक बढ़िया फ़्लिक के साथ मूव शुरू किया और गेंद गोलमाउथ के ठीक बाहर हेनरी क्रॉफ़्ट के पास पहुंची. उन्होंने ज़ोरदार शॉट मारकर गेंद को बॉटम कॉर्नर में पहुंचा दिया. ज़बरदस्त शॉट, और इसके साथ ही इंग्लैंड ने फिर से बढ़त बना ली है. इंग्लैंड अब गेम में 3-2 से आगे है. इंग्लैंजड अभी 10 खिलाड़ियों से खेल रही हैं और उसने गोल दाग दिया है.
India vs England Live Score: भारत को करना होगा अटैक
संजय के गलत पास के बाद इंग्लैंड तेज़ी से जवाबी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मनप्रीत पीछे से बचाव करते हुए वॉलेस (जो पिच पर वापस आ गए हैं) का शानदार तरीके से पीछा करते हैं, गेंद छीनते हैं और बहुत ही शांत और भरोसे के साथ उसे दूर भेज देते हैं.
India vs England Live Score: इंग्लैंड ने की वापसी
इंग्लैंड ने वापसी कर ली है. उसने दूसरा गोल दाग दिया है. इंग्लैंड के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी स्टुअर्ट रशमेयर ने एक ज़बरदस्त फ़्लिक से गेंद को बॉक्स की तरफ़ मोड़ दिया. इस मैच में रशमेयर का 'फ़र्स्ट टच' बहुत ही शानदार रहा है. तीसरे क्वार्टर में इंग्लैंड का अटैक थोड़ा बेहतर दिख रहा है जबकि भारतीय डिफेंस बिखरा हुआ है.
India vs England Live Score: तीसरे क्वार्टर का एक्शन जारी
तीसरे क्वार्टर का एक्शन जारी है. शुरुआती दो मिनट में इंग्लैंड के पास ज़्यादा समय तक गेंद रही है. ज़ाहिर है, हाफ़-टाइम ब्रेक में निराश इंग्लैंड के कोच ज़ैक जोन्स ने कहा था,"सच कहूं तो, मुझे लगता है कि भारत ने गेंद पर बहुत अच्छा कंट्रोल रखा है. वे लगातार दबाव बनाए हुए हैं. हमें उन पर थोड़ा और दबाव बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब तक उन्हें ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा है."
India vs England Live Score: हाफ टाइम पर टीम इंडिया आगे
मैच के ज़्यादातर हिस्से में भारत का दबदबा रहा. इंग्लैंड ने निक बांडुराक के शानदार टीम गोल से बढ़त बनाई, लेकिन हरमनप्रीत सिंह के ज़बरदस्त ड्रैग-फ्लिक ने स्कोर बराबर कर दिया. इसके बाद हार्दिक सिंह और अभिषेक के बेहतरीन तालमेल से दिलप्रीत सिंह ने गोल करके भारत को बढ़त दिलाई. अब बचे दोनों क्वार्टर में टीम इंडिया इस बढ़त को बरकरार रखना चाहेगी और 32 साल से चले आ रहे जीत के सूखे को खत्म करना चाहेगी.
India vs England Live Score: इंग्लैंड का अटैक जारी
भारत ने जब से बढ़त बनाई है, इंग्लैंड वापसी के प्रयास में है और उसने अपने अटैक तेज कर दिए हैं. बॉल भारत के सर्कल के अंदर है. हालांकि, भारतीय डिफेंस हर बार इसे सर्कल के बाहर कर दे रहा है.
India vs England Live Score: इंग्लैंड का अटैक
इंग्लैंड ने गेंद को नेट में पहुंचा दिया, लेकिन उससे पहले ही सीटी बज चुकी थी. रशमियर ने एक और शानदार फर्स्ट टच लिया और 'D' के साथ ड्रिबल करते हुए बांडुराक को ढूंढा, जिन्होंने गेंद को गोल में बदल दिया, लेकिन उससे पहले उन्होंने मनप्रीत के हाथ से उनकी स्टिक मार कर गिरा दी थी. यह फाउल था और इंग्लैंड ने इस फैसले के खिलाफ कोई रिव्यू नहीं लिया.
जिस गोल की तलाश थी, भारत को लो मिल गया. दिलप्रीत का शानदार गोल. हार्दिक बाईं ओर से आगे बढ़े और बेसलाइन से अभिषेक को पास देते हैं. अभिषेक गोल के सामने से शानदार तरीके से गेंद को दिलप्रीत की ओर बढ़ाते हैं, जो उसे आसानी से गोल में बदल देते हैं. शानदार टीम मू
जिस गोल की तलाश थी, भारत को लो मिल गया. दिलप्रीत का शानदार गोल. हार्दिक बाईं ओर से आगे बढ़े और बेसलाइन से अभिषेक को पास देते हैं. अभिषेक गोल के सामने से शानदार तरीके से गेंद को दिलप्रीत की ओर बढ़ाते हैं, जो उसे आसानी से गोल में बदल देते हैं. शानदार टीम मूव था. भारत अब 2-1 से आगे है.
India vs England Live Score: भारत को एक और पेनल्टी कॉर्नर
सुखजीत और दिलप्रीत ने 'D' के बाईं ओर अच्छा तालमेल दिखाया... और भारत को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिल गया. अब बारी हरमनप्रीत सिंह की है.
हरमनप्रीत का ड्रैग-फ्लिक बिल्कुल बीच में जाता है और ओलिवर पेन उसे बहुत अच्छे से किक करके बाहर कर देते हैं. हरमनप्रीत रिवर्स शॉट से रिबाउंड लेते हैं, लेकिन पेन को परेशान करने के लिए ज़रूरी दिशा नहीं दे पाते.
India vs England Live Score: यह गोल कैसे नहीं हुआ
यह गोल कैसे नहीं हुआ! अभिषेक ने शानदार तरीके से गेंद को कंट्रोल किया, मुड़े और गोल की तरफ ज़ोरदार शॉट मारा, लेकिन गेंद शिलानंद लकड़ा से टकराकर बाहर रह गई. फिर सैम वार्ड ने उसे गोल-लाइन से दूर कर दिया. दूसरी तरफ, निक बांडुरक ने लगभग एक और गोल कर ही दिया था, लेकिन उनका डिफ्लेक्शन थोड़ा बाहर चला गया.
India vs England Live Score: भारत का गोल
दूसरे क्वार्टर के कुछ ही मिनटों के खेल के अंदर सरपंच साहब ने वापसी करवा दी है टीम इंडिया को. गोल के बाद इशारा कि यह मेरा एरिया है. पेनल्टी कॉर्नर की मांग की थी. जिसे रेफरी ने शुरुआत में नहीं दिया और फिर रिव्यू लिया गया. हरमनप्रीत तेज़ी से आगे बढ़े और बाईं ओर से गेंद को 'D' के अंदर मारते हैं. गेंद पार्क के पैर पर लगती है. लेकिन रेफरी इसे नहीं देख पाते. रिव्यू सफल रहा.
हरमनप्रीत सिंह ने नेट को पूरी तरह से हिला दिया. यह कमाल का गोल रहा. यह आदमी अपनी ड्रैगफ्लिकिंग से जो ताकत पैदा करता है, वह बिल्कुल कमाल की है. वह आगे बढ़ते हैं और इंडिया के पहला पेनल्टी को टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मार देते हैं. किसी के पास उसे बचाने का कोई मौका नहीं था.
India vs England Live Score: पहला क्वार्टर पूरा
पहले क्वार्टर के आखिरी पलों में भारत ने अटैक बनाया और इंग्लैंड के डी में सर्कल एंट्री ली, लेकिन वह गोल नहीं कर पाए. पहले क्वार्टर के बाद भारतीय टीम 0-1 से पीछे है. फिलहाल बांदुराक का शानदार गोल ही दोनों टीमों के बीच फ़र्क बना हुआ है.
India vs England Live Score: इंग्लैंड ने दागा गोल
ओह नहीं...इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ गोल दाग दिया है. पहला क्वार्टर खत्म होने में अभी कुछ ही करीब एक मिनट बचा है. हूपर ने हवा में एक लंबा पास दिया और रशमरे ने उसे बहुत अच्छे से कंट्रोल करके बांडुराक की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ाया. बांडुराक ने ज़बरदस्त शॉट मारकर कोई गलती नहीं की. गोलकीपर के कुछ करने से पहले ही गेंद तेज़ी से निकल गई.
India vs England Live Score: भारत का अच्छा डिफेंस
सैम हूपर पहली बैटरी पर शॉट लेते हैं, लेकिन मनप्रीत सिंह की तेज़ी कमाल की है. वह हिट को रोकने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और इसे बखूबी अंजाम देते हैं. भारत के अब तक के सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी का यह शानदार प्रदर्शन है. पहले क्वार्टर में भारत ने अभी तक अच्छा प्रदर्शन किया है.
India vs England Live Score: इंग्लैंड को पेनल्टी कॉर्नर
इंग्लैंड को पेनल्टी कॉर्नर मिला है. फिल रोपर बाइलाइन से ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ते हैं और जुगराज के पैर पर ज़ोर से गेंद मारते हैं. रेफरी को लगता है कि गेंद घुटने पर लगी है और यह खतरनाक खेल है, लेकिन इंग्लैंड रिव्यू की मांग करता है क्योंकि उन्हें लगता है कि गेंद जुगराज की पिंडली (शिन) पर लगी है. रिव्यू में इसकी पुष्टि हो जाती है.
India vs England Live Score: गोल का मौका था
ओह यहां पर भारत के पास मौका था. जरमनप्रीत राइट विंग पर गेंद को अच्छे से कंट्रोल करके एक शानदार मूव शुरू करते हैं. वह गेंद को दिलप्रीत की तरफ बढ़ाते हैं, जो तेज़ी से मुड़कर ड्रिबल करते हुए अंदर आते हैं. जरमनप्रीत उनके पीछे-पीछे चलते हैं, और जब शिलानंद दिलप्रीत के पास को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाते, तो गेंद उछलकर जारमनप्रीत के पास आती है और वह बहुत ही अच्छी जगह से ज़ोरदार शॉट मारते हैं, लेकिन गेंद बाहर चली जाती है. यह उन मौकों में से एक था जहां 'उन्हें गोल कर देना चाहिए था.
India vs England Live Score: भारत हाई प्रेसिंग गेम खेल रहा
हरमनप्रीत बॉल रोकते हैं और अपने तीसरे हिस्से से मिडफ़ील्ड की ओर तेज़ी से बढ़ते हैं, लेकिन इंग्लैंड के 'D' के पास यह मूव रुक जाता है. शुरुआती पांच मिनटों में ज़्यादातर समय बॉल भारत के पास ही रही है. इंग्लैंड को बॉल नहीं मिल रही है और भारतीय खिलाड़ी अभी अपने एरिया में इसे पास कर रहे हैं. जैसा कि कोच ने मैच से पहले कहा था, भारत हाई-प्रेसिंग गेम खेल रहा है और अच्छा दबाव बना रहा है.
India vs England Live Score: फील्ड गोल पर होंगी नजरें
शनिवार को वेल्स के खिलाफ भारत की जीत पेनाल्टी-कॉर्नर में उसकी ताकत पर आधारित थी, जिसमें तीनों गोल सेट-पीस से हुए. संजय के गोल से शुरुआत होने के बाद कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने दो गोल किए, जिससे भारत को तीन महत्वपूर्ण अंक मिले. हालांकि, भारत ओपन प्ले से गोल करने के कई मौके बनाने के बावजूद फील्ड गोल नहीं कर पाया, इसलिए टीम अपनी फिनिशिंग में सुधार करना चाहेगी.
India vs England Live Score: इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा नहीं रिकॉर्ड
विश्व कप में भारत का इंग्लैंड के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है और आखिरी बार उसे 1994 में सिडनी में पांचवें छठे स्थान के मुकाबले में एक गोल से जीत मिली थी. इसके बाद 1998 में यूट्रेक्ट में दोनों टीमों का सामना नहीं हुआ लेकिन अगले तीन विश्व कप (2002, 2006 और 2010) में इंग्लैंड ने भारत को 3 -2 के समान अंतर से हराया. भुवनेश्वर में 2018 में दोनों टीमों की टक्कर नहीं हुई और 2023 में पिछले विश्व कप में दोनों ने गोलरहित ड्रॉ खेला.
India vs England Live Score: सेमीफाइनल के लिए अहम मैच
विश्व कप के बदले प्रारूप में हर मैच का परिणाम काफी मायने रखेगा और भारत से इससे अधिक अंतर से जीत की उम्मीद थी. पहले हर पूल की शीर्ष दो दो टीमें क्वार्टर फाइनल खेलती थी लेकिन इस बार हर पूल से शीर्ष दो टीमें दूसरे दौर का पूल चरण खेलेंगी जिसमें आठ टीमें होंगी.
इस चरण में दो पूल ई और एफ होंगे जिसमें चार चार टीमें रहेंगी लेकिन वे तीन नहीं बल्कि दो दो मैच खेलेंगी. यानी अगर भारत और इंग्लैंड दोनों अगले दौर में जाते हैं तो उनका एक दूसरे से सामना नहीं होगा और पहले पूल चरण के अंक ही आगे जायेंगे और भारत की सेमीफाइनल संभावनाओं के लिये यह मैच अहम है. पूल ई और एफ की शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल खेलेंगी.
India vs England Live Score: भारत का सामना इंग्लैंड से
नमस्कार स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स पर. भारतीय टीम थोड़ी देर में इंग्लैंड के खिलाफ एक्शन में होगी. आज का मैच काफी अहम है. अगर टीम इंडिया आज जीती तो उसके सेमीफाइनल की राह आसान हो जाएगी. इंग्लैंड ग्रुप स्टेज से दूसरे चरण में जाने वाली दूसरी टीम हो सकती हैं, जहां से अंक आगे फॉर्वड होंगे, ऐसे में आज की राह कि लिए आज का मैच जीतना भारत के लिए काफी जरूरूी है.