Video: 10 साल तक अंडे देने के बाद बदल जाता है इस जीव का जेंडर

Kobudai fish gender change: समुद्र की खामोश गहराइयों में क्या कुछ नहीं छिपा है. जापान के समुद्री रीफ्स में एक 'कोबुदाई' (Kobudai) नाम की मछली रहती है, जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे. सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये सच है यह मछली अपने जीवन के शुरुआती 10 साल तक मादा बनकर अंडे देती है और फिर अचानक खुद को एक आक्रामक नर में ढाल लेती है. आखिर यह बदलाव क्यों और कैसे होता है, आइए गहराई से समझते हैं.

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प्रकृति का यह खेल (Japanese fish mystery)

इसे विज्ञान की भाषा में 'सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइट' (Sequential Hermaphroditism) कहते हैं. जैसे जैसे कोबुदाई की उम्र बढ़ती है, उसका शरीर तेजी से बदलने लगता है. उसका माथा बड़ा और उभरा हुआ हो जाता है, जबड़े लोहे जैसे मजबूत हो जाते हैं और वह पूरी तरह से एक 'मैल बॉस' की तरह व्यवहार करने लगती है. यह बदलाव इतना सटीक होता है कि इसे 'हिंसक जैविक घड़ी' भी कहा जाता है.

क्यों बदलती है ये मछली अपना जेंडर? (fish transforms into male)

सवाल यह उठता है कि, आखिर इसे ऐसा करने की जरूरत क्या है. असल में यह प्रकृति का एक 'मास्टर प्लान' है. छोटी उम्र में मादा रहकर यह प्रजनन में मदद करती है, लेकिन जब मछली बड़ी और शक्तिशाली हो जाती है, तो नर बनकर वह न केवल अपना वर्चस्व बनाती है, बल्कि अपने पूरे झुंड और दूसरी मादाओं की रक्षा भी करती है. यह प्रक्रिया प्रजाति के अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी है.

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क्या ये सिर्फ जापान में है? (Is it unique to Kobudai?)

कोबुदाई अकेला ऐसा जीव नहीं है, 'क्लाउनफिश' में भी ऐसी प्रक्रिया देखी जाती है, लेकिन जिस आक्रामकता और शारीरिक बदलाव के साथ कोबुदाई अपना रूप बदलती है, वह इसे समुद्री दुनिया का सबसे दिलचस्प और रहस्यमयी जीव बनाता है. इसे अक्सर 'इंसानी चेहरे वाली मछली' भी कहा जाता है, जो इसकी विचित्रता को और बढ़ा देती है. प्रकृति ने हर जीव को जीवित रहने के लिए अलग अलग रास्ते दिए हैं. कोबुदाई का यह जेंडर चेंज सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि अपनी प्रजाति को बचाने का एक अनोखा तरीका है. समुद्र का यह रहस्य बताता है कि इस पृथ्वी पर अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है.

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(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)