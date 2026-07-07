VIDEO: ये Croissant देखकर उड़ जाएंगे होश, क्रीम में 'बाल' फेंट कर खाने के लिए परोस रही ये बेकरी

Pattaya viral croissant: थाईलैंड के पटाया की एक बेकरी का नाम इन दिनों सोशल मीडिया के गलियारों में खूब गूंज रहा है. मामला किसी स्वादिष्ट मिठाई का नहीं, बल्कि एक ऐसे क्रॉइसांट का है, जिसे देखते ही आपकी भूख मर सकती है. जी हां, इस ब्रेड को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि, ऊपर बिखरे हुए 'बाल' पहली नजर में आपको चौंका देंगे. यकीन न हो तो खुद ही देख लीजिए.

क्या सच में इसमें बाल हैं? (Are there really hairs in it?)

हैरानी की बात तो यह है कि इसे खाने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है. डरिए मत, ये कोई असली बाल नहीं हैं. बेकरी के मालिक ने इसे समुद्री शैवाल यानी सीवीड से तैयार किया है. इसे इस तरह क्रीम के ऊपर सजाया गया है कि, देखने वाला एक बार तो जरूर ठिठक जाए. इसका मकसद सिर्फ ग्राहकों को शॉक देना और सोशल मीडिया पर अपनी जगह बनाना है. मार्केटिंग की इस नई ट्रिक ने काम भी बखूबी किया है. आज हर कोई इस डिश की चर्चा कर रहा है, चाहे वह तारीफ में हो या आलोचना में.

मार्केटिंग का अजीब खेल (The weird game of marketing)

कुछ लोग इसे खाने की बर्बादी और घिनौना बता रहे हैं. वहीं, बेकरी के सपोर्टर्स का मानना है कि यह केवल एक क्रिएटिव आर्ट है. एडवेंचरस खाने के शौकीन लोग इसे ट्राई करने के लिए दूर-दूर से पटाया पहुंच रहे हैं. थाईलैंड का स्ट्रीट फूड कल्चर हमेशा से ही ऐसे प्रयोगों के लिए दुनिया भर में मशहूर रहा है. कुल मिलाकर, यह डिश इस बात का सबूत है कि आज के दौर में स्वाद से ज्यादा 'शॉक वैल्यू' का महत्व बढ़ गया है. आप इसे ट्राई करना चाहेंगे या नहीं, यह तो आपकी हिम्मत पर निर्भर करता है, लेकिन वायरल होने के मामले में इस बेकरी ने बाजी मार ली है.

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(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)

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