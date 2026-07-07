VIDEO: घास खाने वाला हिरण बन गया मांसाहारी? 5 फीट लंबे सांप को निगलते देख फटी रह गईं लोगों की आंखें

Deer Eats Snake Viral Video: अक्सर हम बचपन से यही सुनते और पढ़ते आए हैं कि हिरण एक शांत और शाकाहारी जीव है, जो सिर्फ घास-फूस खाकर अपना गुजारा करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो ऐसा सामने आया है, जिसे देखने के बाद आप भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे. वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक हिरण बड़ी फुर्ती के साथ करीब 5 फीट लंबे सांप को चबाकर निगल रहा है. इस क्लिप को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स के होश उड़ गए हैं और वे कमेंट सेक्शन में अपनी हैरानी जाहिर कर रहे हैं.
आखिर हिरण ने सांप क्यों खाया? (Why do deer eat snakes?)
अब सवाल यह उठता है कि, आखिर एक शाकाहारी हिरण ने ऐसा क्यों किया? प्रकृति के जानकारों और वैज्ञानिकों की मानें, तो इसके पीछे ठोस वजहें हैं. अक्सर शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस या अन्य जरूरी खनिजों की कमी होने पर हिरण ऐसा असामान्य व्यवहार करते हैं. खासकर जब हिरणों के सींग बढ़ रहे होते हैं या मादा हिरण गर्भवती होती है, तब उन्हें अधिक पोषण की जरूरत होती है. ऐसी स्थिति में वे अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए हड्डियों या मृत जीवों का सहारा ले लेते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, ये वीडियो पुराना है और एक बार फिर तेजी से वायरल होते हुए लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है.
जीवन विज्ञान के सारे अध्याय की धज्जियां बिगाड़ दी इसने जीव विज्ञान सदमे में है— Sandeep Kumar (@Sandeep52748637) July 6, 2026
अगर वीडियो रिकॉर्ड न किया गया होता तो मैं खुद कभी विश्वास नहीं करता
प्राकृतिक के नियम भी हैरान है - अगर हिरण सांप खाने लगे, तो अब जरूरत है कि जीव विज्ञान नया संस्करण छपे और रिसर्च करे pic.twitter.com/0HUv8Mhi8O
क्या ये कोई पहली बार हुआ है? (Is this the first time?)
यह कोई पहली बार नहीं है जब प्रकृति ने हमें ऐसे हैरान किया है. वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हिरण अवसरवादी भी होते हैं. अगर उन्हें आसानी से कोई छोटा जीव, अंडे या पक्षी मिल जाए, तो वे उसे खाने से परहेज नहीं करते. यह घटना हमें सिखाती है कि जंगल के नियम हमारी किताबी परिभाषाओं से कहीं ज्यादा जटिल हैं. कहा जा सकता है कि प्रकृति के रहस्य अनंत हैं और यह वीडियो उसका एक छोटा सा उदाहरण है. हालांकि यह नजारा दुर्लभ है, लेकिन यह साफ करता है कि भोजन की जरूरत पड़ने पर जीव अपनी बुनियादी आदतों से आगे निकल सकते हैं.
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(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)
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