जब जंगल में टहलता नजर आया घुंघराले बालों वाला शेर, स्टाइल देख दीवाना हो गया इंटरनेट, बोला- उफ ये जुल्फें

Sher Ka Video: कभी-कभी प्रकृति खुद अपनी कलाकारी से सबको चौंका देती है. वीडियो में एक शेर जंगल के बीच बड़ी ही शान से टहलता नजर आ रहा है. इस शेर के कर्ली बाल साबित करते हैं जंगल में भी फैशन का जलवा चलता है.

Curly Mane Lion Video: शेर को आपने अब तक रॉयल चाल, शाही अंदाज़ और घनी अयाल के लिए देखा होगा, लेकिन इस बार बात कुछ अलग है. सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक वीडियो दिखा रहा है...जंगल का राजा अपने नए कर्ली हेयरस्टाइल में. हां, आपने सही पढ़ा...घुंघराले बालों वाला शेर और सच मानिए, उसका लुक देखकर लोग हैरान भी हैं और दीवाने भी.

वीडियो ने मचाया सोशल मीडिया पर धमाल (Curly haired lion)

इंस्टाग्राम पर @silent_whispers.photography नाम के पेज से यह वीडियो शेयर किया गया है. इसमें शेर जंगल के बीच शान से टहलता नजर आता है, लेकिन उसकी अयाल (mane) में ऐसे कर्ल्स हैं जैसे किसी हेयर सैलून से बनवाए गए हों. लोग कमेंट में लिख रहे हैं, 'यह तो Lion नहीं, Jungle का Rockstar है.' इस वीडियो ने कुछ ही घंटों में हजारों लाइक्स बटोर लिए और अब यह वायरल ट्रेंड बन चुका है.

क्यों हुए शेर के बाल घुंघराले? (curly hair animal video)

जहां आमतौर पर शेरों की अयाल सीधी और घनी होती है, वहीं इस शेर के बालों की बनावट कुछ अलग ही दिख रही है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह जेनेटिक्स और मौसम (genetics + climate) का असर हो सकता है. बारिश में भीगने के बाद जब हवा में बाल सूखते हैं, तो उनमें कर्ल्स बन जाते हैं. इसके अलावा, हवा में नमी (humidity) और मौसम की ठंडक भी इस अनोखे हेयरस्टाइल की वजह हो सकती है.

क्या कहते हैं जानकार? (jungle ka sher viral video)

वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट्स का कहना है कि शेर की अयाल का रंग और बनावट उसकी उम्र, स्वास्थ्य और जलवायु से गहराई से जुड़ी होती है, जितनी मोटी और चमकीली अयाल होगी, उतना शेर मजबूत और आकर्षक माना जाता है. ऐसे में यह कर्ली-हेयर लुक उसकी सेहत या जेनेटिक वैरिएशन का संकेत हो सकता है.

इंटरनेट पर छाया 'कर्ली लायन ट्रेंड' (curly mane lion video)

अब यह शेर सिर्फ जंगल का राजा नहीं, बल्कि सोशल मीडिया का नया सुपरस्टार बन चुका है. लोग इसे 'Curly Lion' कहकर शेयर कर रहे हैं और मजाक में कह रहे हैं, 'इस शेर को चाहिए एक शैंपू ब्रांड डील.'

