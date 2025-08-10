सड़क से गुजर रहे थे लोग, तभी दिन दहाड़े सामने आ धमका बब्बर शेर और फिर...

Stick se sher bhagaya: गुजरात के जूनागढ़ से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. 5 अगस्त को बिलखा रोड पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब लोगों ने सड़क किनारे एक बब्बर शेर को खड़ा देखा. गिर नेशनल पार्क (Junagadh Lion Viral Video) के नजदीक होने के कारण यहां जंगली जानवरों का दिखना असामान्य नहीं है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था.

लोगों का डर और जिज्ञासा (Sadak Kinare dikha Sher)

वायरल हो रही 17 सेकंड की क्लिप में दिखता है कि शेर शांत खड़ा है और आसपास गाड़ियों की आवाजाही हो रही है. कुछ लोग डर के मारे अपनी गाड़ियां रोक लेते हैं, तो कुछ रास्ता बदल लेते हैं. वहीं, कुछ बहादुर लोग गाड़ी से उतरकर इस नजारे का वीडियो बनाने लगते हैं. शेर बस टकटकी लगाए लोगों को देख रहा होता है और किसी पर हमला करने की कोशिश नहीं करता.

डंडाधारी शख्स का एंट्री (dangerous animal encounter)

तभी वीडियो में एक शख्स हाथ में बेंत लेकर शेर की तरफ बढ़ता है. वह 'हुर्र-हट' करते हुए शेर को डराने लगता है. हैरानी की बात यह है कि 'जंगल का राजा' भी उस आवाज़ और डंडे से घबरा जाता है और वापस जंगल की ओर लौट जाता है. यह नजारा वहां मौजूद लोगों के लिए अविश्वसनीय था और कैमरे में कैद होते ही सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया.

यहां देखें वीडियो

जूनागढ़ में सड़क पर अचानक शेर आ रिक्शा समेत कई व्हीकल वाले रुक गए pic.twitter.com/4GKSuyv6YE — mahendraprasad (@mprsd5) August 6, 2025

इंटरनेट पर मजेदार प्रतिक्रियाएं (Junagadh lion viral video)

इस वीडियो को @mprsd5 नाम के X हैंडल से शेयर किया गया है. नेटिज़न्स ने जमकर रिएक्शन दिए. एक यूजर ने लिखा, बेंत वाले भाई साहब का कॉन्फिडेंस गजब है, शेर को ऐसे भगाया जैसे कोई आवारा कुत्ता हो. दूसरे ने कहा, शेर भी सोच रहा होगा. कहां आ गया यार. कुछ ने मजाक में लिखा कि यह शायद दुनिया का सबसे बहादुर शख्स है.

गिर के पास ऐसे नजारे आम (gujarat lion viral video)

गिर नेशनल पार्क के आसपास के इलाकों में शेरों का आना-जाना आम बात है. हालांकि, वन विभाग बार-बार लोगों से अपील करता है कि ऐसे खतरनाक हालात में दूरी बनाए रखें और जानवरों को उकसाने की कोशिश न करें.

