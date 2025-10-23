VIDEO: 60 मील की रफ्तार में चलते ट्रक की छत से कूदा शेर, सड़क पर मचा हड़कंप

Lion Jumps Off Moving Truck Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई दंग है. दक्षिण अफ्रीका में एक शेर चलते ट्रक की छत पर खड़ा नजर आता है, फिर कुछ ही सेकंड में वह 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाले ट्रक से छलांग मार देता है. पीछे चल रही गाड़ियों में बैठे लोगों ने जब यह नजारा देखा, तो किसी फिल्मी सीन की तरह अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों व्यूज के साथ वायरल हो रहा है.

पिंजरे से निकलकर ट्रक की छत पर पहुंच गया शेर (lion on moving truck)

'डेली स्टार' की रिपोर्ट के मुताबिक, शेर को एक ट्रेलर में बंद करके उसके नए घर तक ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसने ट्रेलर की सुपरविजन विंडो तोड़ दी और किसी तरह ऊपर चढ़ गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रक तेजी से चल रहा है और शेर उस पर बिलकुल शांत मुद्रा में खड़ा है जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो.

छलांग लगाई और जंगल की ओर चल दिया (lion jumps off truck)

वीडियो में देखा जा सकता है कि, कैसे अचानक शेर ने छलांग लगाई. उस वक्त ट्रक की रफ्तार करीब 60 मील प्रति घंटा थी. सड़क पर उतरने के बाद उसने चारों ओर देखा और धीरे-धीरे जंगल की ओर बढ़ गया. ड्राइवर को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि शेर ट्रक से कूद चुका है. थोड़ी देर बाद जब लोगों ने पुलिस और वेट डॉक्टर को सूचना दी, तो डॉक्टर एंटोन नेल मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि शेर अब भी उस दवा के असर में था जो उसे ट्रेलर में शांत करने के लिए दी गई थी.

अब अपने नए घर में सुरक्षित है शेर (shocking wildlife news)

शेर के मालिक पैट लूट्स ने बताया कि उनका शेर अब अपने नए घर में पूरी तरह सुरक्षित है. उन्होंने कहा, 'मुझे समझ नहीं आता कि यह वीडियो इतना वायरल क्यों हुआ, शेर बिल्कुल ठीक है.' स्थानीय प्रशासन ने घटना के बाद पशु सुरक्षा एजेंसी को अलर्ट कर दिया है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों.

सोशल मीडिया पर रिएक्शन 'ये ट्रक नहीं, जंगल ऑन व्हील्स है.' (viral lion video)

वीडियो को फेसबुक पेज 'African Bush Kingdom' पर शेयर किया गया, जहां इसे लाखों लोगों ने देखा. एक यूजर ने लिखा, 'भाई, ये तो असली 'लायन किंग' निकला.' दूसरे यूजर ने कहा, 'इतना कूल जम्प तो हॉलीवुड फिल्मों में भी नहीं देखा.'

