पहाड़ों में मिनी ट्रक हवा में उठा....पलटते-पलटते बचा, उत्तराखंड पुलिस ने दी Warning

Uttarakhand Police Ka Overloading Par Video: अगर आपने कभी पहाड़ी रास्तों पर सफर किया हो तो जानते होंगे...हर मोड़, हर चढ़ाई अपनी कहानी कहती है. यहां छोटी सी गलती भी बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है. इसी खतरे का अहसास दिलाने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने एक ऐसा वीडियो शेयर किया है, जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए. 11 सेकंड की इस फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे एक मिनी ट्रक ओवरलोडिंग के कारण लगभग हवा में झूल जाता है और अगले ही पल पलटने की कगार पर पहुंच जाता है. ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि खुले आंखों से दिखने वाली एक सीख है.

ओवरलोडिंग का खतरनाक खेल (Uttarakhand Police Warns About Overloading)

पहाड़ी इलाकों में ओवरलोड गाड़ी चलाना वैसा ही है जैसे चाकू की धार पर चलना. वीडियो में मिनी ट्रक लगातार स्पीड में चढ़ाई चढ़ रहा था. गाड़ी पहले ही भार से दब चुकी थी, लेकिन मोड़ पर ड्राइवर ने स्पीड लगभग वैसी ही रखी. यहीं सबसे बड़ा खतरा छिपा था.

मोड़ आया और गाड़ी ने हवा में 'कलाबाजी' करने लगी (near accident Uttarakhand)

जैसे ही ट्रक मोड़ पर पहुंचा. बैलेंस बिगड़ गया, अगला पहिया हवा में उठा...ट्रक पलटने वाला ही था कि, ड्राइवर ने जैसे-तैसे ब्रेक मारा, गाड़ी काबू में लाई और पलटने से बचा लिया. कुछ सेकंड का ये मामला इतना डरावना था कि किसी को भी झकझोर दे. फुटेज खत्म होती है, लेकिन सीख यहीं से शुरू होती है.

Uttarakhand Police की कड़ी चेतावनी (pahadi road accident risk)

X पर @uttarakhandcops ने वीडियो पोस्ट करते हुए साफ लिखा, 'ओवरलोडिंग कोई छोटी गलती नहीं....जानलेवा जोखिम है. खासकर पहाड़ों में इससे वाहन का संतुलन बिगड़ सकता है.' पुलिस ने लोगों से समझदारी दिखाने, नियमों का पालन करने और जान को जोखिम में न डालने की अपील की.

सोशल मीडिया रिएक्शन (Uttarakhand Police viral video)

वायरल हो रहे इस वीडियो पर व्यूज ज्यादा नहीं हैं, लेकिन देखने वाले एक ही बात कह रहे हैं कि, 'ओवरलोडिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. पहाड़ मजाक नहीं हैं.' कई यूजर्स ने इसे एक 'साइलेंट लाइफसेवर वीडियो' कहा है, जो एक गलत आदत पर खुली चेतावनी की तरह काम करता है.

