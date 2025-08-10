वायरल होने के लिए गंगनहर में लेटकर महिला ने बनाई Reel, पुलिस ने ऐसे सिखाया सबक

Roorkee Ganga canal dance video: सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह में लोग किसी भी हद तक जा रहे हैं. हालिया मामला उत्तराखंड के रुड़की का है, जहां एक महिला ने गंगनहर में उतरकर डांस करते हुए रील बनानी शुरू कर दी. तेज बहाव और गहराई वाली इस नहर में कदम रखना ही जानलेवा है, लेकिन महिला पर इंस्टा रील का ऐसा खुमार था कि खतरे की परवाह किए बिना वह कैमरे के सामने थिरकती रही.

भीड़ जुटी, पुलिस पहुंची (woman detained Roorkee)

घटना रुड़की कोतवाली क्षेत्र के सोलानी पार्क के पास की है. बुधवार शाम महिला को पानी में डांस करते देख राहगीर रुक गए और देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई. किसी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और महिला को बाहर निकालकर हिरासत में ले लिया.

पुलिस की सख्त चेतावनी (viral reel incident Uttarakhand)

एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि, महिला का चालान काट दिया गया है और उसे सख्त चेतावनी दी गई है. उन्होंने साफ कहा कि इस तरह अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी.

पहले भी हो चुके हैं हादसे के करीब मामले (Instagram reel dangerous stunt)

यह पहला मौका नहीं है जब किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए जान जोखिम में डाली हो. हाल ही में उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक युवती बारिश में रेलवे ब्रिज और ट्रैक पर फिल्मी गाने पर रील बनाते हुए पकड़ी गई थी. ऐसे मामलों में पहले भी हादसे होते-होते बचे हैं, लेकिन फिर भी लोग सबक नहीं ले रहे.

