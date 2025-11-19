30 लाख की सैलरी, 5 मकान, लेकिन बीमार पड़ा तो पत्नी अनाथालय में छोड़ गई..6 ऑपरेशन झेल चुके CA का छलका दर्द

CA story viral: कभी सोचा है कि जिंदगी कब, किस मोड़ पर, किसका असली चेहरा दिखा दे...कह नहीं सकते. एक शख्स, जो कभी 30 लाख की सैलरी, 5-5 कोठियों और शानदार लाइफस्टाइल का मालिक था…आज व्हीलचेयर पर बैठकर मुस्कुराते हुए बस इतना कह रहा है कि, 'पैसा कुछ काम नहीं आया सिर्फ इंसान का काम आया.'

6 ऑपरेशन और जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई (brain surgery recovery)

बहादुरगढ़ के रहने वाले यह CA एक फुटवियर कंपनी में हाई पोस्ट पर थे. ब्रांड हेमरेज की वजह से हालात अचानक बिगड़े और दिमाग के 6 बड़े ऑपरेशन करने पड़े. एक समय ऐसा भी आया जब वे न बोल पाते थे, न लोगों को पहचान पाते थे. memory loss से लेकर अब तक बहुत कुछ झेल चुके थे.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस वीडियो को @BalkaurDhillon नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसके कैप्शन में लिखा है 'CA हूं, पांच कोठियां हैं, तीस लाख रुपये सैलरी थी, बीमार हो गया तो पत्नी झूठ बोलकर अनाथ आश्रम छोड़कर भाग गई. पैसा किसी काम का नहीं है, समाज सेवा ही काम आती है.' 4 मिनट 16 सेकंड के इस वीडियो को अब तक 1 लाख 63 हजार से अधिक लोग देख चुके हैं.

मेदांता ले जा रहे हैं…कहकर पत्नी ने छोड़ दिया अनाथालय में (Indian orphanage story)

शख्स ने बताया कि, 'मेरी पत्नी अस्पताल ले जाने के बहाने मुझे यहां छोड़कर चली गई थी. बोली मेदांता चल रहे हैं और मुझे यहां उतारकर भाग गई.' परिवार के लोग 3–4 बार मिलने आए, लेकिन पत्नी ने साफ कहा, 'मैं अब तुम्हें नहीं संभाल पाउंगी.' दर्द तब और बढ़ गया जब बीमारी की वजह से परिवार दूर हो गया. पत्नी अकेला छोड़ गई...दो बच्चे हैं वो भी दूर हो गए.

पैसा बेकार था...इन लोगों ने साथ दिया, संस्था ने बचाई जान (inspirational story)

शख्स ने बताया कि, 'जब आया था तब हालात बहुत खराब थे. बोल नहीं पाता था, कुछ समझ नहीं आता था. लोगों को पहचान नहीं पाता था. फिर इस संस्था के लोगों ने मदद की, मेरा ख्याल रखा, जब खुद मेरा परिवार मुझसे पीछा छुड़ा रहा था. इन लोगों ने मेरा हाथ थामा. आवाज वापस आ गई. मेमोरी भी ठीक है अब. एक हाथ-पैर पैरालाइज है, लेकिन मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक है. आज व्हीलचेयर पर घूम लेता हूं और सबसे बड़ी बात इंसानियत पर विश्वास होने लगा है.' शख्स ने कहा, 'पैसा नहीं समाजसेवा काम आती है. 3 साल से यहां हूं, बेहद बुरी हालत में था, लेकिन अब ठीक हूं.'

