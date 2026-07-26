सीढ़ियां, चट्टानें और नदियां...इस 'रोबोटिक डॉग' के सामने सब हैं फेल! हर चुनौती को मिनटों बनाएगा आसान

AI Quadruped Robot: टेक्नोलॉजी की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि, कल तक जो चीजें केवल साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखती थी, वही आज सामने सच होकर खड़ी हैं. क्या आपने कभी ये सोचा है कि कोई रोबोट ऐसा भी हो सकता है, जो खुद तय करता हो कि कब उसे सड़क पर गाड़ियों की तरह दौड़ना है और कब पहाड़ों पर माउंटेनियर (Mountaineer) की तरह चढ़ना हो. आपको ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगेगा, लेकिन चीन की रोबोटिक्स कंपनी यूनीट्री ने कुछ ऐसा ही कारनामा करके दिखाया है. उनका नया रोबोटिक डॉग हर तरह की चुनौतियों को मात देने के लिए तैयार किया गया है.
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पहिए और पैर एक साथ, खुद लेता है फैसले (Wheeled leg robot China)
पहली नजर में देखने पर आपको ये रोबोट किसी आम रोबोटिक डॉग जैसा ही लगेगा, लेकिन इसके मजबूर पैरों के निचले हिस्से में पहिए लगाए गए हैं, जो इसे गजब की ताकत देते हैं. जब रास्ता प्लेन होता है, तो ये पहियों के दम पर तेजी से भागता है और जैसे ही रास्ते में सीढ़ियां या चट्टानें जैसी मुश्किलें आती हैं, ये अपने पैरों का यूज करने लगता है. उसकी सबसे खास बात ये है कि इसे ऐसा करने के लिए किसी इंसान के रिमोट कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि इसमें लगा एडवांस एम्बॉडीड AI रियल टाइम में खुद फैसले लेता है.
A Chinese company just dropped a robot dog that switches between wheels and legs on its own.— Vaibhav Sisinty (@VaibhavSisinty) July 25, 2026
Wheels on flat ground. Legs on stairs, rocks, streams, cliffs. It decides in real time. No human input.
25 kg. Carries 16 kg while walking. Runs at 6 meters per second. 30 km range on… pic.twitter.com/NC6bC36paG
इसे कहते हैं ताकत और रफ्तार का बेजोड़ मेल (AI robotics future)
आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये छोटा रोबोट अपने आप में ताकत और मजबूती का पावरहाउस है. लगभग 25 किलोग्राम वजन वाले ये रोबोट अपने साथ 16 किलो तक का भारी सामान आसानी से ले जा सकता है. इसमें 12 हाई-पावर डेंसिटी मोटर्स और 8-कोर का पावरफुल प्रोसेसर लगा है, जो इसे 6 मीटर प्रति सेकंड से ज्यादा की रफ्तार से भागने में मदद करता है. सबसे खास बात ये है कि, एक बार फुल चार्ज होने पर ये 30 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर सकता है. इसके अलावा LiDAR, एचडी कैमरे और 25 सेंटीमीटर ऊंची सीढ़ियां चढ़ने की ताकत इसे बेहद खास बनाती है. बता दें कि, ये -20°C से 55°C तक के तापमान में काम करता है.
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कहां होगा इसका इस्तेमाल? (Unitree AS2 W robot dog)
इसे बनाने वाली कंपनी का कहना है कि, उन्होंने इसे इंसानी कामों जैसे कि खदानों की जांच, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और जंगलों में रिसर्च के लिए बनाया है. इसके अलावा मुश्किल और प्राकृतिक आपदा वाले इलाकों में जहां इंसानों का जाना खतरे से खाली नहीं होता, वहां ये रोबोट किसी लाइफ-सेवर की तरह काम आ सकता है.
(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)
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