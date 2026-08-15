विज्ञापन
विशेष लिंक

JPSC प्रोटेस्ट: देवेंद्र महतो से धक्का-मुक्की, तिरंगा यात्रा में छात्र बोले- मांगें नहीं मानी तो भगत सिंह बनेंगे

तिरंगा यात्रा के बाद छात्र वापस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे. छात्रों ने स्पष्ट किया कि तिरंगा यात्रा के बाद भी उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा. उनकी मांगों पर सरकार की ओर से ठोस पहल होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही गई है.

Read Time: 4 mins
trusted source trusted source
Share
JPSC प्रोटेस्ट: देवेंद्र महतो से धक्का-मुक्की, तिरंगा यात्रा में छात्र बोले- मांगें नहीं मानी तो भगत सिंह बनेंगे
JPSC प्रोटेस्ट के बीच रांची में छात्रों का तिरंगा यात्रा.
NDTV
  • रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से स्वतंत्रता दिवस पर छात्र आंदोलन के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई थी.
  • तिरंगा यात्रा लालपुर चौक और फिरायालाल चौक से होती हुई वापस स्टेडियम पहुंची, छात्रों ने अपनी मांगें उठाईं.
  • पुलिस ने छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को तिरंगा यात्रा में शामिल होने से रोका, जिससे धक्का-मुक्की हुई.
छात्रों द्वारा JPSC और JSSC में धांधली के क्या आरोप लगाए गए हैं?
रांची:

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC-JSSC की कथित धांधली के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों ने शनिवार को ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकाली. इस यात्रा में छात्रों के आंदोलन का असर भी साफ दिखाई दिया. कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे एक छात्र और एक छात्रा ने भी तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया. वहीं, तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती छात्र भी यात्रा में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उनकी कोशिशों के बावजूद पुलिस ने उन्हें यात्रा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी.

जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से निकली यात्रा

तिरंगा यात्रा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू होकर लालपुर चौक और फिरायालाल चौक पहुंची. हाथों में तिरंगा लेकर छात्रों ने शहर की सड़कों पर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की. छात्रों ने देशभक्ति के नारों के साथ JPSC-JSSC में कथित अनियमितताओं की जांच, परीक्षा व्यवस्था में सुधार और अपनी अन्य मांगों को लेकर सरकार से कार्रवाई की अपील की. इसके बाद छात्र वापस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम लौटे, जहां उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा.

देवेंद्र नाथ महतो को पुलिस ने रोका, हुई धक्का-मुक्की

तिरंगा यात्रा के दौरान छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी इसमें शामिल होने के लिए आगे बढ़े. हालांकि, पुलिस ने उन्हें रोक दिया. इस दौरान देवेंद्र नाथ महतो और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की भी हुई. पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों में नाराजगी और आक्रोश देखने को मिला.

छात्रों का कहना था कि तिरंगा यात्रा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को सामने रखने का कार्यक्रम था. ऐसे में आंदोलन से जुड़े नेताओं और छात्रों को यात्रा में शामिल होने से रोकने को लेकर छात्रों ने सवाल उठाए.

भूख हड़ताल पर बैठे छात्र-छात्रा भी पहुंचे

तिरंगा यात्रा में कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे एक छात्र और एक छात्रा ने भी हिस्सा लिया. आंदोलन के दौरान उनकी मौजूदगी ने छात्रों के संघर्ष को लेकर लोगों का ध्यान खींचा. वहीं, स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कुछ छात्रों की भी यात्रा में शामिल होने की इच्छा थी, लेकिन पुलिस की अनुमति नहीं मिलने के कारण वे इसमें शामिल नहीं हो सके.

छात्रों का कहना है कि आंदोलन के दौरान स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के बावजूद वे अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं हैं. तिरंगा यात्रा में शामिल छात्रों ने इसे अपने आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया.

लालपुर से फिरायालाल चौक तक गूंजे नारे

जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू हुई यात्रा लालपुर चौक होते हुए फिरायालाल चौक पहुंची. हाथों में तिरंगा लिए छात्रों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए. इसके बाद छात्र वापस स्टेडियम लौट आए. स्वतंत्रता दिवस पर निकली इस यात्रा में देशभक्ति और आंदोलन, दोनों की तस्वीर एक साथ दिखाई दी.

छात्रों का कहना है कि वे JPSC-JSSC में कथित धांधली की निष्पक्ष जांच, परीक्षा प्रक्रिया में सुधार और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. उनका आंदोलन लगातार जारी है और सरकार से ठोस पहल की मांग की जा रही है.

'अभी गांधीवादी आंदोलन कर रहे हैं'

छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि फिलहाल छात्र गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की जा रही है. उन्होंने कहा कि छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं.

रविंद्र पासवान ने चेतावनी देते हुए कहा, "अभी हम गांधीवादी आंदोलन कर रहे हैं, सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करती और नहीं मानती है, तो भगत सिंह बनने में देर नहीं लगेगी."

स्टेडियम में जारी रहेगा आंदोलन

तिरंगा यात्रा के बाद छात्र वापस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे. छात्रों ने स्पष्ट किया कि तिरंगा यात्रा के बाद भी उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा. उनकी मांगों पर सरकार की ओर से ठोस पहल होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही गई है.

स्वतंत्रता दिवस पर निकली इस तिरंगा यात्रा में एक ओर जहां छात्रों ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर देशभक्ति का संदेश दिया, वहीं दूसरी ओर पुलिस की रोक-टोक और देवेंद्र नाथ महतो के साथ हुई धक्का-मुक्की ने आंदोलन के भीतर नाराजगी को भी सामने ला दिया. अब छात्रों की नजर सरकार के अगले कदम पर है.

यह भी पढ़ें - छात्र आंदोलन रांची: तिरंगा यात्रा में शामिल होने से देवेंद्र नाथ महतो को रोका; अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
JPSC Protest, JPSC Protest Latest News, Ranchi Student Protest, Ranchi Student Protest JPSC, Devendra Mahto News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com