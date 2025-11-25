मैथ्स टीचर ने फेयरवेल पार्टी में किया ‘तेरी बातों में’ पर धमाकेदार डांस, इंटरनेट बोला- अंकल तो रॉकस्टार हैं

Maths Teacher Dance at Farewell Party: सोशल मीडिया पर आए दिन स्कूलों और कॉलेजों की फेयरवेल पार्टियों के वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार इंटरनेट पर जिस शख्स ने सबका दिल जीत लिया, वह हैं दिल्ली के एक मैथ्स टीचर नरेश कौशिक. उनका लोकप्रिय गाने ‘तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' पर किया गया स्टाइलिश और दिलकश डांस इंटरनेट पर धूम मचा रहा है. उनका ये परफ़ॉर्मेंस न सिर्फ मज़ेदार है बल्कि यह साबित करता है कि टीचर्स भी अपने छात्रों जितने ही टैलेंटेड, एनर्जेटिक और एंटरटेनिंग हो सकते हैं.

हुक स्टेप्स को किया परफेक्ट रीक्रिएट

नरेश कौशिक ने यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है, जहां वे पूरे आत्मविश्वास के साथ गाने के हुक स्टेप्स को रीक्रिएट करते नज़र आते हैं. स्टेज पर आते ही उन्होंने जिस सहजता से डांस शुरू किया, उसे देखकर दर्शक लगातार तालियां बजाते नज़र आए. उनका स्माइल, रिद्म पर पकड़ और स्टेप्स की सफ़ाई इस बात का प्रमाण है कि वे अपनी परफॉर्मेंस को पूरी तरह एन्जॉय कर रहे थे. भीड़ का उत्साह भी उनके डांस में चार चांद लगा रहा था.

तालियों और चीयरिंग ने बढ़ाया माहौल का मज़ा

वीडियो में साफ दिखता है कि जैसे-जैसे नरेश स्टेप्स बढ़ाते जाते हैं, दर्शकों की तालियां और चीयरिंग भी तेज़ होती जाती है. कई लोग खड़े होकर तालियां बजाते दिखते हैं, तो कुछ मोबाइल में पूरे डांस को कैद कर रहे हैं. परफ़ॉर्मेंस के अंत में नरेश कौशिक एक शानदार फ़िनिशिंग स्टेप के साथ डांस पूरा करते हैं, जिसे देखकर मौजूद लोग जोरदार शोर के साथ तालियां बजाते हैं.

देखें Video:

इंटरनेट ने दिया ‘रॉकस्टार टीचर' का खिताब

वीडियो के वायरल होने के बाद इंस्टाग्राम पर लोगों ने कमेंट कर टीचर को ‘रॉकस्टार', ‘कूल टीचर' और ‘सबसे एंटरटेनिंग सर' जैसे नामों से नवाज़ा. कई यूज़र्स ने लिखा कि अगर उनके स्कूल में भी ऐसे टीचर होते तो वे कभी क्लास मिस नहीं करते. इस वीडियो ने यह भी दिखा दिया कि टीचर्स की छवि अब सिर्फ ब्लैकबोर्ड तक सीमित नहीं रही, वे हर मंच पर खुद को साबित कर सकते हैं.

‘डांसिंग डैड' बने इंटरनेट के फेवरेट

नरेश कौशिक अपने इंस्टाग्राम बायो में खुद को “Dancing Dad” लिखते हैं और लगभग 8,000 फॉलोअर्स रखते हैं. उनका यह वायरल वीडियो उन्हें और भी लोकप्रिय बना रहा है. लोग कह रहे हैं कि उनका आत्मविश्वास, पॉजिटिव एनर्जी और डांसिंग स्टाइल किसी प्रोफेशनल परफॉर्मर से कम नहीं. कई यूज़र्स तो यह भी कह रहे हैं कि वे जल्द ही अगला वायरल सेंसेशन बन सकते हैं.

परफॉर्मेंस ने बढ़ाया फेयरवेल का स्टारडम

इस फेयरवेल की असली जान न सिर्फ छात्रों की भावनाएं रहीं, बल्कि नरेश कौशिक का यह यादगार डांस भी था. उन्होंने साबित कर दिया कि डांस और खुशी की कोई उम्र या सीमा नहीं होती. उनका यह वायरल वीडियो निश्चित ही इंटरनेट पर लंबे समय तक लोगों का दिल बहलाता रहेगा.

