UKPSC SI Result 2025 : उत्तराखंड पुलिस में SI भर्ती का रिजल्ट किया जारी, यहां देखिए Cut off लिस्ट

UKPSC SI Result Cut Off : उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में उत्तराखंड पुलिस SI व गुल्मनायक भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस परीक्षा में शामिल उम्मीदवार http://psc.uk.gov.in पर जाकर परिणा चेक कर सकते हैं. रिजल्ट के साथ यूकेपीएससी ने कटऑफ लिस्ट भी जारी किया है. इसके अलावा फायर स्टेशन सेकेंड ऑफिसर पदों का भर्ती परिणाम भी जारी किया गया है.

बता दें कि उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर हुई शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा 12 जनवरी 2025 को आयोजित की गई थी. इसके बाद 14 मई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था.

अभ्यार्थियों की ओर से पद के लिए दी गई प्रेफरेंस व लिखित परीक्षा में मिले अंक के औसत मेरिट के आधार पर उपनिरिक्षक (नागरिक पुलिस/अधिसूचना) (पुरुष/महिला) और गुल्मनायक (पुरुष) (पीएसी/आईआरबी) पदों का चयन परिणाम और श्रेणीवार जारी किया गया है.

बता दें कि गृह विभाग के तहत सब इंस्पेक्टर (नागरिक पुलिस/अधिसूचना), अग्निशमन द्वितीय अधिकारी और गुल्मनायक पुरुष (पीएसी/आईआरबी) परीक्षा -2024 के लिए विज्ञापन 31 जनवरी, 2024 को जारी किया गया था. जिसमें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एसआई (उपनिरिक्षक) लेवल के 222 पदों पर भर्ती निकाली थी (सब इंस्पेक्टर (नागरिक पुलिस और अधिसूचना) के 108 पद, गुल्मनायक पुरुष (पीएसी और आईआरबी) के 89 पद और द्वितीय अधिकारी महिला और पुरुष (अग्निशमन) के 25 पद शामिल थे. )