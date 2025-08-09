टायर पंक्चर थे, कार पर खरोंच... बेंगलुरु की डॉक्टर का दावा, वैध पार्किंग के बावजूद, गाड़ी का कर डाला बुरा हाल

देश में व्हीकल पार्किंग (Parking) की बड़ी समस्या है. यहां पार्किंग के चक्कर में कत्लेआम भी हो जाता है. ऐसे कई मामले आए हैं, जहां पार्किंग विवाद में लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है. अब बेंगलुरु (Bengaluru) की एक महिला डॉक्टर ने सोशल मीडिया पर आकर कार पार्किंग (Car Parking) से जुड़ा एक पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट में महिला ने अपनी कार की एक तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर में आप देखेंगे कि कैसे इस महिला की कार को क्षति पहुंचाई गई है. इस पोस्ट के साथ महिला ने दावा किया है कि उसने वैध पार्किंग एरिया में अपनी कार पार्क की थी, बावजूद इसके उसकी कार को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है.

पार्किंग में महिला की कार को नुकसान (Bengaluru Doctor Car Scratches)



महिला ने अपनी इस दुविधा को अपने एक्स पोस्ट में जाहिर कर लिखा है, 'ऐसा कौन सा देश है, जो आपको पार्किंग जोन बनाने से रोकता है, उसकी जगह एक अतिरिक्त कमरा बनवाता है, सार्वजनिक सड़क को अपनी निजी पार्किंग मानता है, और आपको वहां 'कानूनी' रूप से खड़ी किसी भी कार को तोड़ने का अधिकार देता है? महिला ने आगे लिखा है, 'टायर पंक्चर, कार पर खरोंच, डंडे से कार को नुकसान पहुंचाने की धमकी और अब विंडशील्ड पर कीचड़, यह सब तो मैंने सालों से देखा है, सार्वजनिक सड़क पर कानूनी रूप से स्वीकृत पार्किंग स्थल पर पार्किंग करने के लिए'. आखिर में महिला लिखती है, 'आशा है कि मेरी कार को नुकसान पहुंचाने वाले का वीडियो जल्दी ही शेयर किया जाएगा'.

Which other country lets you skip building a parking spot, add an extra room instead,

claim public road as your personal parking,

and grants you divine rights to vandalise any car ‘lawfully' parked there? @peakbengaluru moments ????????



Tyre punctured, car scratched, a threat to… pic.twitter.com/RGEb2ykd6A — WabiSabi (@Geeky_Foodie) August 7, 2025

लोगों ने महिला को किया सपोर्ट (Bengaluru Woman Doctor Car Parking)

अब महिला डॉक्टर के पोस्ट पर लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं. एक ने लिखा है, '@BlrCityPolice से अनुरोध है कि वे इस मुद्दे को शहर के संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर देखें, ट्रैफिक जोन, गमले और अन्य बैरिकेड्स लगाने वाले घर के मालिकों को फिर से शिक्षित किया जाना चाहिए और सार्वजनिक संपत्ति पर दावा करने पर उनके ख़िलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, कृपया इंदिरा नगर से इसकी शुरुआत करें'. एक अन्य ने लिखा है, 'मुझे बहुत दुख है कि ऐसा हुआ.. आशा है आप सुरक्षित होंगे.. जिस क्षेत्र में यह हुआ है, वहां की ट्रैफिक पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं.. कृपया अपना ध्यान रखें'. तीसरे यूजर ने लिखा है, 'यह देखकर बहुत दुख हुआ, घृणित, लोग कैसे अधिकार क्षेत्र का दावा कर सकते हैं, जबकि कोई अधिकार ही नहीं है और ये कैसे 'शिक्षित' लोग हैं, यहां लीगल एक्शन लिया जाना चाहिए'. अब इस महिला को लोग ऐसे ही सपोर्ट कर रहे हैं.

