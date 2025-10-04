विज्ञापन
विशेष लिंक

कहीं पीला ना कर दे गीला... ऊपर ब्रिज पर चल रही थी ट्रेन, नीचे सड़क पर रुक गया पूरा ट्रैफिक

Train Viral Video: ऊपर ब्रिज पर गुजर रही ट्रेन के लिए नीचे चल रहा पूरा ट्रैफिक थम गया, जैसे ही ट्रेन ब्रिज से गुजर गई तो गाड़ी वाले भी चलने लगे.

Read Time: 3 mins
Share
कहीं पीला ना कर दे गीला... ऊपर ब्रिज पर चल रही थी ट्रेन, नीचे सड़क पर रुक गया पूरा ट्रैफिक
ट्रेन का वीडियो हो रहा वायरल

सोशल मीडिया पर रोजाना कई ऐसे वीडियो देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखकर कभी हैरानी होती है तो कभी हंसी छूट जाती है. इनमें से कुछ वीडियो काफी ज्यादा वायरल होते हैं और लोग उन्हें काफी ज्यादा शेयर भी करते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर तैर रहा है, जिसे देखकर पहले तो आप कुछ देर तक कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर जब आपको पता लगेगा कि क्या हो रहा तो आप खुद को हंसने से नहीं रोक पाएंगे. वीडियो भारत का ही है, जिसे देखकर लोग कह रहे हैं कि इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स... 

वीडियो में क्या दिखा?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ट्रेन ब्रिज से गुजर रही है, जिसके नीचे एक खुली सड़क है. कुछ लोग इस सड़क से अपनी बाइक या कार से गुजर रहे होते हैं, लेकिन ट्रेन को देखते ही अचानक रुक जाते हैं. ऐसा लगता है कि आगे रेड लाइट है. हालांकि वीडियो देखने पर पता चलता है कि आगे न तो रेड लाइट थी और ना ही कोई ट्रैफिक जाम था, लोग सिर्फ ट्रेन को देखकर रुक गए.  ये वीडियो तमिलनाडु का बताया जा रहा है. 

डर या फिर कुछ और?

वीडियो में दिख रहा है कि ऊपर ट्रेन को गुजरते देख पहले कुछ बाइक सवार रुकते हैं और उन्हें देखकर बाकी लोग भी पीछे अपनी बाइक रोकने लगते हैं, कुछ ऑटो वाले भी यहां पहुंचते हैं और ट्रेन के गुजरने का इंतजार करने लगते हैं. भले ही सामने पूरी सड़क खुली पड़ी थी, लेकिन लोगों ने ट्रेन के गुजर जाने का इंतजार किया. ये एक तरह का डर था, जिसने सभी की गाड़ियों पर ब्रेक लगा दिया. फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इसे लेकर मजे ले रहे हैं. 

यूजर्स ले रहे मजे

कोई वीडियो वायरल हो और लोग इस पर कमेंट ना करें, ये भला कैसे हो सकता है. इस वीडियो को देखने के बाद लोग कई दिलचस्प कमेंट करते दिखे. एक यूजर ने लिखा कि भारतीय रेलवे के बायो टॉयलेट कैसे काम करते हैं, ये सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं. वही एक दूसरे यूजर ने लिखा कि इन लोगों को ब्रिज बनाने वाले इंजीनियर पर भरोसा नहीं है. कुछ लोग कह रहे हैं कि रेड लाइट भी जिन लोगों को नहीं रोक पाती है, उन्हें ऊपर चलती ट्रेन ने रोक दिया. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Viral Video, Viral Traffic Video, Train Viral Video, Traffic Stop For Train
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com