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हेलमेट का चालान काट रही थी ट्रैफिक पुलिस, शख्स ने Blinkit से वहीं पर मंगवा लिया हेलमेट, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर यह मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस बाइक चलाने वालों के हेलमेट चेक करती हुई दिख रही है. एक बाइक सवार, जिसने शायद हेलमेट नहीं पहना था, उसने भागने के बजाय, Blinkit से एक हेलमेट ऑर्डर कर दिया और कुछ ही मिनटों में उसे वहीं मंगवा लिया.

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हेलमेट का चालान काट रही थी ट्रैफिक पुलिस, शख्स ने Blinkit से वहीं पर मंगवा लिया हेलमेट, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक ट्रैफिक पुलिस की हेलमेट चेकिंग के दौरान अनोखा तरीका अपनाते हुए नजर आता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर Traffic Police (ट्रैफिक पुलिस) बाइक सवारों के हेलमेट की जांच कर रही थी. इसी दौरान एक बाइक सवार के पास हेलमेट नहीं था. बताया जा रहा है कि युवक ने पुलिस से बहस करने या वहां से भागने के बजाय तुरंत अपने मोबाइल फोन से Blinkit (ब्लिंकिट) ऐप पर हेलमेट ऑर्डर कर दिया. कुछ ही देर बाद डिलीवरी बॉय वहां हेलमेट लेकर पहुंच जाता है. युवक वहीं सड़क पर पैकेट खोलकर नया हेलमेट निकालता है और पहन लेता है.

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सोशल मीडिया पर यह मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर कई लोग हंस पड़े हैं. लोग इसे "पीक इंडियन जुगाड़" कह रहे हैं. इस क्लिप में ट्रैफिक पुलिस एक व्यस्त सड़क पर बाइक चलाने वालों के हेलमेट चेक करती हुई दिख रही है. एक बाइक सवार, जिसने शायद हेलमेट नहीं पहना था ने फौरन एक अनोखा तरीका निकाला. अधिकारियों से बहस करने या वहां से भागने के बजाय, उसने कथित तौर पर क्विक-कॉमर्स ऐप Blinkit से एक हेलमेट ऑर्डर कर दिया और कुछ ही मिनटों में उसे वहीं मंगवा लिया.

इसके बाद वीडियो में वह बाइक सवार सड़क किनारे अपना पैकेज लेते हुए दिखाई देता है, जबकि पुलिस की चेकिंग जारी रहती है. हालांकि, इस घटना की सही जगह और समय अभी साफ नहीं है, लेकिन यह वीडियो ऑनलाइन खूब वायरल हो रहा है. कई यूजर्स मजाक में कह रहे हैं कि यह पल भारत की मशहूर "जुगाड़ संस्कृति" को पूरी तरह से दिखाता है यानी समस्याओं को रचनात्मक और तुरंत तरीके से हल करना, कभी-कभी तो बिल्कुल ही अप्रत्याशित तरीकों से.

इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. कुछ इसे जुगाड़ बता रहे हैं तो कुछ युवक का तारीफ कर रहे है. वहीं, कुछ यूजर मजाकिया अंदाज में कमेंट कर रहे हैं.

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.
 

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