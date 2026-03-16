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मोबाइल से निकालिए 100-150 साल पुरानी जमीन के पेपर, खतियान डाउनलोड करने के लिए जानिए स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस

Download Old Land Records: अब आप अपनी पुरानी से पुरानी जमीन के कागज अपने मोबाइल पर देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं.

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मोबाइल से निकालिए 100-150 साल पुरानी जमीन के पेपर, खतियान डाउनलोड करने के लिए जानिए स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस
पुरानी जमीन के पेपर कैसे देखें
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Download Old Land Records: भारत में विभिन्न राज्यों के भूमि रिकॉर्ड डिजिटल होने से अब 100-150 साल पुराना खतियान या जमीन के दस्तावेज घर बैठे ऑनलाइन डाउनलोड किए जा सकते हैं. बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों के आधिकारिक पोर्टल (Bihar Bhumi, UP Bhulekh, Jharbhoomi) पर जाकर जिला, अंचल और मौजा के विवरण के माध्यम से इन्हें आसानी से खोजा जा सकता है. पुराने दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति के लिए छोटा सा शुल्क ऑनलाइन जमा करना हो सकता है और बिहार में 1908 तक के रिकॉर्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं. इसके अलावा अन्य राज्यों की जमीन के दस्तावेज डाउनलोड करने के लिए आप यह काम भी कर सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं पुरानी जमीन के कागज कैसे निकाले...

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इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि taazazone.com से आप आपनी पुरानी से पुरानी जमीन के कागज देख और डाउनलोड कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पर manojjj__04 हैंडल पर युवक ने जमीन के दस्तावेज डाउनलोड करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है.

पुरानी जमीन के पेपर कैसे डाउनलोड करें

  • पुरानी जमीन के पेपर निकालने के लिए गूगल पर Taazazone.com पर जाएं.
  • सरकारी काम पर क्लिक करें
  • सरकारी काम में जमीन के दस्तावेज देखें पर क्लिक करें
  • यहां पर अपना राज्य चुनें
  • नया टैब खुलेगा और यहां भू-अभिलेख पर क्लिक करें
  • यहां लॉगिन करें और सभी डिटेल डालकर आईडी बना लें
  • आईडी बनाने के बाद पब्लिक लॉगिन पर क्लिक करें
  • इसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप में नामांतरण अभिलेख को सेलेक्ट करें और सारी डिटेल भरें
  • सारी डिटेल डालने के बाद सर्च पर क्लिक करें और यहां आपकी जमीन के सारे कागज आ जाएंगे

इस पूरे प्रोसेस के माध्यम से आप पुरानी से पुरानी जमीन के दस्तावेज देख सकते हैं और यहां पर आपको दस्तावेज डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिलेगा. आप चाहें तो कागज डाउनलोड भी कर सकते हैं.

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