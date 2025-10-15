इस जुगाड़ से 2 साल तक फ्री में खाना खाता रहा बेरोजगार शख्स, Food Delivery App को लगा डाला 21 लाख का चूना

Food Delivery Fraud Japan: अगर कोई आपसे कहे कि एक आदमी ने पूरे दो साल तक फ्री में महंगा खाना खाया और कंपनी को भनक तक नहीं लगी, तो यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन जापान में ये सच्ची घटना हुई है. नागोया में रहने वाला एक बेरोजगार शख्स ताकुया हिगाशिमोटो (Takuya Higashimoto) अपने चालाक दिमाग से फूड डिलीवरी ऐप को दो साल तक चकमा देता रहा और करीब 21 लाख का खाना मुफ्त में उड़ाया.

रिफंड पॉलिसी को बनाया ATM (Japanese man eats free for 2 years)

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ताकुया ने जापान के मशहूर फूड डिलीवरी ऐप Demae-can पर दो साल तक रोजाना महंगे डिश ऑर्डर किए जैसे- ईल बेंटो, हैमबर्गर स्टेक और आइसक्रीम, लेकिन असली खेल था डिलीवरी के बाद. हर बार वो ऐप पर शिकायत करता कि 'मेरा ऑर्डर नहीं आया.' कंपनी उसे हर बार फुल रिफंड दे देती, यानी खाना भी मिल गया और पैसे भी वापस. ऐसे में दो साल में कंपनी को 37 लाख येन (लगभग ₹21 लाख) का नुकसान हुआ.

124 फर्जी अकाउंट्स और चालाकी की हद (Japan viral story)

ताकुया यहीं नहीं रुका...उसने 124 फर्जी अकाउंट्स बनाए, हर बार नया नाम, अलग पता और प्रीपेड सिम कार्ड का इस्तेमाल किया. उसका सोचना था कि इस तरीके से कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन जैसा कहते हैं 'झूठ के पांव नहीं होते.' आखिरकार 30 जुलाई को जब उसने फिर से आइसक्रीम और चिकन स्टेक ऑर्डर करके रिफंड मांगा, तो कंपनी को शक हुआ.

पकड़ा गया मास्टरमाइंड (Japan food app scam)

जांच में खुलासा हुआ कि ताकुया ने 1095 बार ऐप की रिफंड पॉलिसी का दुरुपयोग किया था. कंपनी ने तुरंत मामला पुलिस में दर्ज करवाया और अब जापान की फूड डिलीवरी कंपनियां अपनी आईडी वेरिफिकेशन और सिक्योरिटी सिस्टम्स को और मजबूत कर रही हैं. लोगों का कहना है कि, 'अगर इतना दिमाग काम में लगाया होता, तो आज किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करता.'

