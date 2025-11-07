विज्ञापन
डेटिंग ऐप पर महिला ने Zohran Mamdani को कर दिया था रिजेक्ट, बताई यह खास वजह! पोस्ट वायरल

महिला ने खुलासा किया कि उसने डेटिंग ऐप पर न्यूयॉर्क के नए मेयर Zohran Mamdani को उनकी हाइट की वजह से रिजेक्ट कर दिया था. अब उसका TikTok वीडियो वायरल हो गया है. जानिए पूरी कहानी और Zohran की लव लाइफ.

डेटिंग ऐप पर महिला ने Zohran Mamdani को कर दिया था रिजेक्ट

सोशल मीडिया पर एक महिला का TikTok वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसने दावा किया कि उसने कभी Zohran Mamdani, जो कि अब न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर हैं, उनको डेटिंग ऐप पर रिजेक्ट कर दिया था. महिला ने बताया, कि कुछ साल पहले उसने Hinge ऐप पर उनसे मैच किया था, लेकिन उनकी हाइट देखकर जवाब नहीं दिया.

Zohran Mamdani से Hinge पर मैच किया

महिला ने अपने TikTok पोस्ट में लिखा- “मुझे याद आया कि मैंने न्यूयॉर्क के Zohran Mamdani से Hinge पर मैच किया था, लेकिन मैंने रिप्लाई नहीं किया क्योंकि उनकी हाइट 5'11 या 5'10 लिखी थी और उस वक्त की मैं जानती थी कि इसका मतलब वो शायद 5'9 होंगे.” वह आगे कहती हैं कि अब जब सोचती हैं, तो उसे एहसास होता है कि Zohran “बाकी लड़कों से ज्यादा ईमानदार” थे. इस क्लिप को बाद में एक यूजर ने एक्स पर शेयर करते हुए लिखा- “सदी की सबसे बड़ी गड़बड़!”

आई मजेदार प्रतिक्रियाएं

वीडियो को करीब 4 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं और कमेंट सेक्शन मजेदार प्रतिक्रियाओं से भर गया है. कई यूजर्स ने लिखा, कि “अब वो मेयर बन गए हैं, ये सच में ‘मिसिंग आउट' की कहानी है.” एक महिला ने लिखा- “हम सबने कभी न कभी ऐसा फैसला लिया है जिसका हमें बाद में अफसोस हुआ.”

अपनी पत्नी से भी Hinge पर ही मिले

Zohran Mamdani की असल लाइफ लव स्टोरी भी उसी ऐप Hinge से शुरू हुई थी. उन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया था, “मैं अपनी पत्नी Rama Duwaji से Hinge पर मिला था, इसलिए इन ऐप्स पर अब भी उम्मीद बाकी है.” दोनों ने इसी साल सिटी क्लर्क ऑफिस में शादी की.

न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और भारतीय मूल के मेयर

Zohran Kwame Mamdani ने इतिहास रचते हुए न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम, पहले भारतीय मूल के और पहले अफ्रीकी जन्मे मेयर बनने का गौरव हासिल किया है. उनकी यह जीत अमेरिका की राजनीति में एक नया अध्याय लिखती है. राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, उनकी यह सफलता “प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट्स” के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है.

