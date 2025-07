दुकानदार का स्ट्रॉबेरी शेक बनाने का स्टाइल देख कन्फ्यूज़ हो गए लोग, बोले- Shake बना रहा है या कॉकटेल...

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, और जिसमें "सबसे साफ-सुथरा भारतीय स्ट्रीट फूड" दिखाया गया है. दरअसल, ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि लोगों का ऐसा कहना है और अब ये वीडियो ऑनलाइन चर्चा बटोर रहा है. इसे पहले ही X पर 9 मिलियन से ज़्यादा बार देखा जा चुका है. क्लिप में कोच्चि, केरल के एक स्ट्रीट वेंडर को हैरान कर देने वाली सफाई और स्वाद के साथ एक रोज़ फ्लेवर्ड ड्रिंक तैयार करते हुए दिखाया गया है.

वीडियो की शुरुआत में वेंडर एक गिलास में गुलाब का सिरप डालता है, उसके बाद सोडा वाटर और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का एक स्कूप डालता है. फिर, वह थोड़ा दूध डालता है, जिससे पेय झागदार हो जाता है और इसका रंग गहरा गुलाबी हो जाता है. इसके बाद, वह गिलास में कुछ बर्फ के टुकड़े डालता है और उसे शेकर के ढक्कन से बंद कर देता है. वह ड्रिंक को अच्छी तरह से हिलाता है और फिर, एक ट्विस्ट में गिलास को हवा में उछालता है और उसे पकड़ लेता है, जिससे उसकी सर्विंग स्टाइल में थोड़ी चमक दिखाई देती है.

फिर ड्रिंक को सर्व किया जाता है, ऊपर से झाग डाला जाता है, और स्ट्रॉ से आनंद लेने के लिए तैयार किया जाता है. इस वीडियो को इसकी साफ-सफाई और तैयार करने की एंटरटेनिंग स्टाइल के लिए सोशल मीडिया पर लाखों बार देखा गया है. जहां कई लोगों ने विक्रेता के सेटअप की तारीफ की, वहीं अन्य लोगों ने नंगे हाथों के इस्तेमाल के कारण स्वच्छता पर सवाल उठाए.

