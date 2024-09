कनाडा में ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए भारतीयों की भीड़ देख चीनी महिला ने कहा कुछ ऐसा, वायरल Video देख लोग हैरान

कनाडा में बड़ी संख्या में मौजूद भारतीयों पर हैरानी जताती एक चीनी महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. एक्स पर साझा किए गए वीडियो में, महिला कहती है कि वह उस स्थान से क्लिप रिकॉर्ड कर रही है जहां लोग कनाडा में अपना ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षण देते हैं. वह यह भी कहती है कि जो लोग उसकी जगह से अनजान थे, उन्हें लगेगा कि वह भारत में है. "यह भयानक है," वह वीडियो में कमेंट करती है, जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स की मिश्रित प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

वीडियो में, महिला ड्राइवर लाइसेंस परीक्षण के लिए इंतजार कर रहे लोगों की एक तस्वीर दिखाती है. वह कहती हैं, "यह भयानक है. मैं कनाडा में भारतीयों से घिरी हुई हूं. मैं आपके देखने के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगी. मैं इस ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षण स्थल पर हूं."

देखें Video:

A Chinese woman is shocked by the amount of Indians in Canada.



Canada is becoming less Canadian by the day. Everyone is noticing it. pic.twitter.com/dyXIGFrwcO