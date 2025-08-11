विज्ञापन
कनाडा में धनिया से लेकर आम तक...महंगाई ने किया हैरान

Canada grocery prices: भारतीय महिला ने कनाडा के सुपरमार्केट से शेयर किए रोजमर्रा की सब्जियों-फलों और दूध-दही के दाम, सोशल मीडिया पर मचा धमाल.

कनाडा में धनिया से लेकर आम तक...महंगाई ने किया हैरान
रोटी-दूध तक महंगा...कनाडा की ग्रॉसरी लिस्ट देख उड़ जाएंगे होश

Indian groceries in Canada: कनाडा में रहने वाली एक भारतीय महिला का वीडियो इन दिनों इंस्टाग्राम पर धूम मचा रहा है, जिसमें वह सुपरमार्केट से भारतीय घरों में इस्तेमाल होने वाली आम चीज़ों के दाम दिखा रही हैं. वीडियो की शुरुआत में ही वह कहती हैं, कमज़ोर दिल वाले लोग कृपया इस वीडियो को न देखें. महिला ने सबसे पहले धनिया की कीमत बताई, जो लगभग हर भारतीय सब्जी में इस्तेमाल होता है. भारत में जहां यह अक्सर सब्ज़ी वाले फ्री में दे देते हैं, वहीं कनाडा में इसकी कीमत 90 रुपये है. इसके बाद वह कहती हैं....Guys, चलो मेरे साथ ग्रॉसरी शॉपिंग करते हैं.

सूची सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है:- (Canada supermarket price list)

  • फूलगोभी - ₹237 (भारत में ₹20-25).
  • अदरक - ₹177 प्रति पीस.
  • गाजर - ₹66 प्रति पीस.
  • आम - ₹106 प्रति पीस.
  • सेब - ₹78 प्रति पीस.
  • आलू - ₹78 प्रति पीस.
  • लहसुन - ₹395 प्रति पाउंड.
  • दूध (4 लीटर) - ₹396.
  • दही का छोटा डिब्बा - ₹200.
  • ब्रेड का पैकेट - ₹230.

लोगों का रिएक्शन (Canada mein dhaniya ka price)

वीडियो देखते ही सोशल मीडिया पर रिएक्शन्स की बाढ़ आ गई. एक यूज़र ने मजाक में लिखा, हमारे यहां तो सब्ज़ी वाला धनिया जबरदस्ती भी दे देता है. दूसरे ने कहा, डॉलर कमा भी रहे हो, खर्च भी डॉलर में कर रहे हो, फिर रुपये में क्यों गिन रहे हो? वहीं किसी ने जोड़ा, क्वालिटी का भी फर्क है, इंडिया से कंपेयर मत करो. इस वीडियो ने एक बार फिर भारत और कनाडा के जीवन-यापन की लागत में भारी अंतर को चर्चा में ला दिया है.

