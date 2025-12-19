विज्ञापन

27 दिसंबर को किस चीज की छुट्टी है? स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद

27 December Holiday: सरकारी छुट्टी को लेकर अक्सर लोगों को काफी दिलचस्पी होती है. इसी तरह 27 दिसंबर को लेकर भी काफी ज्यादा सवाल हैं. कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या उनके राज्य में 27 दिसंबर को छुट्टी है?

Read Time: 3 mins
Share
27 दिसंबर को किस चीज की छुट्टी है? स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद
27 दिसंबर को कहां होगी छुट्टी

27 December Holiday: पब्लिक हॉलिडे यानी सरकारी छुट्टियों को लेकर लोगों को काफी ज्यादा दिलचस्पी होती है, इस दिन सभी सरकारी संस्थान और स्कूल-कॉलेज बंद रहते हैं. साथ ही लोगों के कई सरकारी काम भी नहीं होते हैं. 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी का इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद 27 दिसंबर को लेकर भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन है. कई लोगों के मन में सवाल है कि आखिर इस दिन छुट्टी होगी या नहीं, वहीं कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि 27 दिसंबर को किस चीज की छुट्टी है. आइए जानते हैं कि इस दिन क्या है और किन राज्यों में इस मौके पर छुट्टी हो सकती है. 

27 दिसंबर को क्या है?

27 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है. इस मौके पर देशभर में सिख समुदाय के लोग गुरुद्वारे में जुटते हैं और जयंती को धूमधाम से मनाया जाता है. कई राज्यों में इस दिन काफी भीड़भाड़ वाला माहौल भी दिखता है, यही वजह है कि राज्य अपने विवेक से इस दिन छुट्टी का ऐलान करते हैं. कुछ राज्यों में इस मौके पर सभी सरकारी दफ्तरों और शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखा जाता है. 

कौन हैं IMA से ट्रेनिंग पूरी करने वालीं पहली महिला अफसर सई जाधव? तोड़ी 93 साल पुरानी परंपरा

यूपी में छुट्टी का ऐलान

उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 27 दिसंबर की छुट्टी का ऐलान किया गया है. पहले इसे लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन था, जिसके बाद एक आदेश जारी कर बताया गया कि 27 दिसंबर को सभी सरकारी दफ्तर और स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे. इस दिन को सार्वजनिक अवकाश वाली लिस्ट में शामिल किया गया है. सभी विभागों और संस्थानों को निर्देश दे दिए गए हैं कि इस दिन होने वाले तमाम कार्यक्रमों को आगे के लिए शेड्यूल कर दिया जाए.

किन राज्यों में है छुट्टी?

गुरु गोविंद सिंह जयंती के मौके पर पंजाब और हरियाणा के भी ज्यादातर स्कूलों और सरकारी दफ्तरों को बंद रखा जाता है. हरियाणा में 25 दिसंबर को क्रिसमस डे, 26 दिसंबर को शहीद उद्म सिंह जयंती और 27 को गुरु गोबिंद सिंह जयंती की छुट्टी दी गई है, वहीं 28 दिसंबर को रविवार है. यानी चार दिन लगातार स्कूल बंद रहेंगे. हालांकि दिल्ली में स्कूलों की छुट्टी रहेगी या नहीं, इसे लेकर कुछ भी साफ नहीं हुआ है. माना जा रहा है कि दिल्ली में क्रिसमस से ठीक पहले विंटर वेकेशन का ऐलान हो सकता है.  

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
27 December Holiday, 27 December Ki Chhutti, Guru Gobind Singh Jayanti, Guru Gobind Singh Jayanti Holiday
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com