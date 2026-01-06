विज्ञापन
नूरदीन की कब्र पर क्यों बरसते हैं जूते-चप्पल? भाजपा नेता ने सोशल मीडिया पोस्‍ट में साझा की कहानी

भाजपा नेता तेजिंदर बग्‍गा ने अपनी एक पोस्‍ट में गुरु गोबिंद सिंह के साथ नूरदीन की गद्दारी की कहानी शेयर की है. साथ ही उन्‍होंने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें कुछ लोग नूरदीन की कब्र पर जूते-चप्‍पल बरसाते नजर आ रहे हैं.

  • भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा ने गुरु गोबिंद सिंह के खिलाफ मुगलों द्वारा साजिश की कहानी सोशल मीडिया पर साझा की है.
  • उन्होंने बताया कि गुरु गोबिंद सिंह पर हमले के लिए नूरदीन को भेजा, लेकिन उन्‍होंने नूरदीन को मार गिराया.
  • नूरदीन की कब्र गुरुद्वारा दातनसर के पास स्थित है, जहां आने वाले लोग उसे जूते-चप्पल से पीटते हैं.
नई दिल्‍ली:

भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा ने सिखों के दसवें गुरु गुरु गोबिंद सिंह पर हमले और एक सिख के भेष में उनकी सेना में छुपे एक गद्दार की कहानी शेयर की है. सोशल मीडिया पर इस कहानी के साथ बग्‍गा ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें कुछ लोग एक कब्र पर चप्‍पल-जूते मारते नजर आ रहे हैं. बग्‍गा ने बताया है कि मुगलों ने युद्ध के मैदान में गुरु गोबिंद सिंह को हराना नामुमकिन समझकर उन्‍हें मारने के लिए बड़ी साजिश रची थी. हालांकि यह साजिश नाकाम कर दी गई. 

तेजिंदर बग्‍गा ने एक्‍स पर अपनी पोस्‍ट के साथ एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि ये कब्र नूरदीन की हैं, जो गुरुद्वारा दातनसर, मुक्तसर साहिब के पास हैं. इसके साथ ही बग्‍गा ने लिखा कि मुगलों को पता था कि युद्ध के मैदान में गुरु गोबिंद सिंह जी को हराना नामुमकिन हैं. इसलिए उन्होंने नूरदीन को सिख के भेष में उनकी सेना में शामिल करा दिया.

हमले की कोशिश में हो गई नूरदीन की मौत

उन्‍होंने अपनी पोस्‍ट में कहा कि एक दिन जब गुरु गोबिंद सिंह जी दातुन कर रहे थे तो उसने पीछे तलवार से गुरु जी पर हमला कर दिया. गुरु जी के पास लोटा था, जिसे उन्होंने नूरदीन के सिर पर दे मारा और उसी समय नूरदीन की मौत हो गई.

गुरुद्वारा दातनसर से थोड़ी दूरी पर नूरदीन की कब्र

बग्‍गा ने बताया कि अब उस स्थान पर गुरुद्वारा दातनसर हैं और गुरुद्वारे से कुछ दूरी पर ही नूरदीन की कब्र है, जो भी संगत गुरुद्वारे आती है वो नूरदीन की कब्र पर 5-5 बार चप्पल-जूतों से पिटाई करती है.

बग्‍गा की ओर से साझा वीडियो में कई लोग मौजूद हैं और हर कोई एक कब्र को चप्‍पल और जूतों से पीट रहा है.

