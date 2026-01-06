भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा ने सिखों के दसवें गुरु गुरु गोबिंद सिंह पर हमले और एक सिख के भेष में उनकी सेना में छुपे एक गद्दार की कहानी शेयर की है. सोशल मीडिया पर इस कहानी के साथ बग्‍गा ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें कुछ लोग एक कब्र पर चप्‍पल-जूते मारते नजर आ रहे हैं. बग्‍गा ने बताया है कि मुगलों ने युद्ध के मैदान में गुरु गोबिंद सिंह को हराना नामुमकिन समझकर उन्‍हें मारने के लिए बड़ी साजिश रची थी. हालांकि यह साजिश नाकाम कर दी गई.

तेजिंदर बग्‍गा ने एक्‍स पर अपनी पोस्‍ट के साथ एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि ये कब्र नूरदीन की हैं, जो गुरुद्वारा दातनसर, मुक्तसर साहिब के पास हैं. इसके साथ ही बग्‍गा ने लिखा कि मुगलों को पता था कि युद्ध के मैदान में गुरु गोबिंद सिंह जी को हराना नामुमकिन हैं. इसलिए उन्होंने नूरदीन को सिख के भेष में उनकी सेना में शामिल करा दिया.

ये कब्र नूरदीन की हैं जो गुरुद्वारा दातनसर,मुक्तसर साहिब के पास हैं।



हमले की कोशिश में हो गई नूरदीन की मौत

उन्‍होंने अपनी पोस्‍ट में कहा कि एक दिन जब गुरु गोबिंद सिंह जी दातुन कर रहे थे तो उसने पीछे तलवार से गुरु जी पर हमला कर दिया. गुरु जी के पास लोटा था, जिसे उन्होंने नूरदीन के सिर पर दे मारा और उसी समय नूरदीन की मौत हो गई.

गुरुद्वारा दातनसर से थोड़ी दूरी पर नूरदीन की कब्र

बग्‍गा ने बताया कि अब उस स्थान पर गुरुद्वारा दातनसर हैं और गुरुद्वारे से कुछ दूरी पर ही नूरदीन की कब्र है, जो भी संगत गुरुद्वारे आती है वो नूरदीन की कब्र पर 5-5 बार चप्पल-जूतों से पिटाई करती है.

बग्‍गा की ओर से साझा वीडियो में कई लोग मौजूद हैं और हर कोई एक कब्र को चप्‍पल और जूतों से पीट रहा है.

