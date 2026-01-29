विज्ञापन
विशेष लिंक

हर साल नौकरी जाती रही, अब मोटी सैलरी नहीं, पक्की नौकरी चाहता हूं..Layoff से परेशान टेक एक्सपर्ट का पोस्ट वायरल

टेक इंडस्ट्री की चमक-धमक के पीछे छिपा है कर्मचारी का एक ऐसा दर्द, जो हर साल नौकरी जाने की तकलीफ से उपजा है. अब वे भारी वेतन से ज्यादा 'स्थिरता' और 'मानसिक सुकून' की तलाश में हैं. जानिए एक टेक एक्सपर्ट की जुबानी उस अनकही हकीकत को.

Read Time: 3 mins
Share
हर साल नौकरी जाती रही, अब मोटी सैलरी नहीं, पक्की नौकरी चाहता हूं..Layoff से परेशान टेक एक्सपर्ट का पोस्ट वायरल
टेक वर्कर्स की नई मांग...मोटी सैलरी नहीं, स्थिरता चाहिए

Tech Layoffs: टेक इंडस्ट्री कभी करियर का सबसे सुरक्षित ठिकाना माना जाता था. मगर आज की हकीकत कुछ और ही है. एक टेक एक्सपर्ट ने Blind फोरम पर अपनी व्यथा साझा की कि पिछले दो सालों में उसकी नौकरी हर साल चली गई. लगातार छंटनी और अनिश्चितता ने उसे पूरी तरह मानसिक रूप से थका दिया है. अब उसकी पहली मांग मोटी सैलरी नहीं, बल्कि एक ऐसी नौकरी है, जो स्थिर हो और जिससे उसे हर वक्त यह डर न सताए कि अगला महीना क्या लाएगा.

ये भी पढ़ें:-न CV चाहिए, न डिग्री…बस निकालनी होगी ऐसी आवाजें, चारबाग स्टेशन की सबसे अनोखी नौकरी

FAANG जैसी कंपनी भी बचा नहीं पा रही कर्मचारियों को (FAANG Companies Can't Guarantee Job Security)

यह टेक एक्सपर्ट बताता है कि अब मेटा, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां भी छंटनी से खुद को बचा नहीं पा रही. अमेजन की संभावित 16,000 छंटनी की खबरों ने तो कर्मचारियों के दिलों में चिंता की आग और भड़काई है. अब वह उन जॉब्स को तरजीह देना चाहता है, जो सैलरी से ज्यादा स्थिरता और मानसिक शांति दें.

Latest and Breaking News on NDTV

सोशल मीडिया पर मिला जबरदस्त समर्थन (Strong Support on Social Media)

इस पोस्ट के बाद हजारों टेक वर्कर्स ने अपनी सहमति जताई कि आज कोई भी नौकरी पूरी तरह सुरक्षित नहीं रही. कई लोगों ने कहा कि अब फुल-टाइम जॉब भी कॉन्ट्रैक्ट जैसा बन गया है. कुछ ने एप्पल को उदाहरण देते हुए कहा कि वहां छंटनी कम होती है, लेकिन यह भी अब आम हकीकत है कि नौकरी की सुरक्षा खुद बनाए रखनी पड़ती है.

ये भी पढ़ें:- कंटेंट क्रिएटर ने पहाड़ों में मैगी बेचकर दिखाया कमाई का ऐसा नया तरीका, लोग बोले- नौकरी छोड़ दें क्या?

नौकरी की अनिश्चितता ने थका दिया है कर्मचारी (Employees Exhausted by Job Insecurity)

टेक इंडस्ट्री की चमकदार दुनिया के पीछे आज कर्मचारी मानसिक थकान से जूझ रहे हैं. बार-बार नौकरी जाने के डर ने उनकी प्राथमिकताएं बदल दी हैं. अब वे मोटी सैलरी से ज्यादा एक पक्की, सुरक्षित नौकरी की तलाश में हैं, जो उन्हें मानसिक सुकून दे सके.

ये भी पढ़ें:-पहले Google ने किया रिजेक्ट, 2 साल बाद बदली किस्मत, टियर 3 कॉलेज की लड़की की कहानी वायरल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Tech Layoffs, Job Insecurity, Tech Industry Crisis, FAANG Layoffs, Amazon Layoffs, Microsoft Layoffs
Get App for Better Experience
Install Now