न CV चाहिए, न डिग्री…बस निकालनी होगी ऐसी आवाजें, चारबाग स्टेशन की सबसे अनोखी नौकरी

कभी आपने सोचा है कि किसी की नौकरी सिर्फ आवाज निकालने की हो सकती है? लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है. यहां बंदरों के आतंक से निपटने के लिए रेलवे ने एक ऐसा जॉब आइडिया निकाला, जिसने लोगों को हैरान भी किया और मुस्कुराने पर मजबूर भी.

अजीबोगरीब नौकरी! बिमा कवरेज समेत इतनी मिलेगी सैलरी...बस निकालनी होगी ऐसी आवाजें

Langur Sound To Chase Monkeys: लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन, जहां रोज हजारों मुसाफिर आते जाते हैं, लंबे वक्त से बंदरों की शरारतों से परेशान था. कभी सामान छीन लेना, कभी बच्चों को डराना, तो कभी प्लेटफॉर्म पर अचानक हमला. यात्री खौफ में रहते थे और रेलवे के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन गई थी. कई बार बंदर यात्रियों पर झपट्टा मार चुके थे. ऐसे में रेलवे प्रशासन ने बिना हिंसा के एक नया रास्ता चुना. लंगूरों पर रोक के बाद रेलवे ने ऐसी नौकरी निकाली, जिसमें लंगूर जैसी आवाज निकालकर बंदरों को भगाया जा सके.

Photo Credit: AI

जब निकली सबसे अलग नौकरी (Human langur sound caller job)

लंगूरों के आने पर पाबंदी के बाद रेलवे प्रशासन ने देसी दिमाग लगाया. नतीजा, ऐसी नौकरी निकाली गई जिसमें इंसान को लंगूर जैसी आवाज निकालनी आती हो. जी हां, जिन लोगों की आवाज सुनकर बंदर डर जाएं, वही इस नौकरी के लिए काबिल माने गए. अब स्टेशन पर दो लोग तैनात हैं, जो लंगूर की आवाज निकालते ही बंदरों को नौ दो ग्यारह कर देते हैं. पहले इस काम के लिए 21 हजार रुपये महीने दिए जाते थे. इस बार भी तय तनख्वाह पर लोगों को रखा गया है. इससे यात्रियों को काफी राहत मिली है और स्टेशन का माहौल पहले से ज्यादा सुकून भरा हो गया है.

यात्रियों को मिली राहत, वीडियो हुआ वायरल (Relief for Passengers Video Goes Viral)

इस अनोखी नौकरी का असर साफ दिख रहा है. यात्री सुकून में हैं और स्टेशन पर पहले जैसी अफरा-तफरी नहीं रही. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें लोग इस देसी जुगाड़ की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स इसे भारत का सबसे यूनिक जॉब बता रहे हैं.

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो (Viral Video on Social Media)

इंस्टाग्राम पर iamvikasbaliyan अकाउंट से शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि चंदू नाम का एक शख्स सुबह से शाम तक करीब 12 घंटे मेहनत कर रहे हैं. वीडियो को 13 हजार से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं. लोग इस देसी जुगाड की तारीफ कर रहे हैं.

मेट्रो ने भी अपनाया देसी तरीका (Similar Experiment at Metro Station)

लेखराज मेट्रो स्टेशन पर भी बंदरों से बचाव के लिए लंगूर के कटआउट लगाए गए हैं. सुरक्षाकर्मियों को गुलेल, बॉल और डंडे दिए गए हैं. इससे बंदरों का डर काफी हद तक कम हुआ है.

Photo Credit: social media

चारबाग स्टेशन और लेखराज मेट्रो का यह प्रयोग बताता है कि देसी अक्ल और बिना हिंसा के उपाय भी बड़ी समस्या का हल बन सकते हैं. यात्रियों की सुरक्षा के लिए यह पहल वाकई काबिले तारीफ है.

