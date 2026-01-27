विज्ञापन
कंटेंट क्रिएटर ने पहाड़ों में मैगी बेचकर दिखाया कमाई का ऐसा नया तरीका, लोग बोले- नौकरी छोड़ दें क्या?

कभी सोचा है पहाड़ों की ठंडी-ठंडी हवाओं में गरमागरम मैगी बेचकर एक दिन में लोग कितनी कमाई कर लेते हैं? हाल ही में एक कंटेंट क्रिएटर ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है, जिसके बारे में जानकर आप भी अपना सिर पकड़ लेंगे. वीडियो देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि, भाई नौकरी छोड़ दें क्या?

2 मिनट की मैगी पहाड़ों में मैगी बेचकर लाखों की कमाई! बंदे का बिजनेस आइडिया वायरल

Maggi Selling in Hills: पहाड़ों की ठंडी हवा में गरमागरम मैगी की खुशबू हर किसी को अपने ओर खींच ही लेती है. अब सोचिए अगर वही मैगी बेचकर एक दिन में लाखों की कमाई हो जाए तो क्या कहेंगे? हाल ही में एक कंटेंट क्रिएटर ने ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया, जिसकी कमाई जानकर लोग सोशल मीडिया पर झूम उठे, लेकिन असली मुनाफा क्या था? जानने के लिए पढ़िए पूरी कहानी. बादल ठाकुर ने अपने एक्सपेरिमेंट से साबित कर दिया कि पहाड़ों में मैगी बेचना भी सोने की खान है. सोशल मीडिया पर उनका वीडियो देख लोग दांतों तले उंगली दबा रहे हैं.

कंटेंट क्रिएटर बादल ठाकुर ने इस बात को सच साबित कर दिखाया. साधारण सा एक स्टॉल, एक एलपीजी सिलेंडर औरभरपूर जज्बा लेकर उन्होंने पहाड़ों में मैगी बेचने का ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि सोशल मीडिया पर तहलका मच गया. बादल ठाकुर ने पहाड़ों में सिर्फ एक दिन में 300 से ज्यादा प्लेट मैगी बेचकर लगभग 21,000 रुपये कमा लिए. उनका वायरल वीडियो इस छोटे बिजनेस की कमाई दिखाकर सबको चौंका रहा है. क्या आपको भी पहाड़ों में मैगी बेचने का आइडिया अच्छा लगा?

बादल ठाकुर का मैगी वाला बिजनेस (Badal Thakur's Maggi Stall Experiment)

बादल ठाकुर ने पहाड़ों में एक छोटे से स्टॉल पर सिर्फ एक एलपीजी सिलेंडर और मेज के साथ मैगी बेचने का अनुभव किया. चार-पांच घंटे में उन्होंने 200 प्लेट मैगी बेची, पूरे दिन में 300 से 350 प्लेट तक बिक गईं. मैगी की कीमत प्लेन 70 रुपये और चीज वाली 100 रुपये प्रति प्लेट रखी गई थी.

कमाई और खर्च का गणित (Earnings vs Expenses)

अगर 70 रुपये प्रति प्लेट से देखें तो एक दिन की कुल कमाई करीब 21 हजार रुपये बनती है. हालांकि, इसमें गैस, मैगी के पैकेट और डिस्पोजेबल प्लेट जैसे खर्च शामिल नहीं हैं. कुछ यूजर्स ने कमेंट्स में बताया कि कुल मुनाफा करीब 8 हजार रुपये हो सकता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट और सहायक का खर्च भी जोड़ना पड़ता है.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो (Viral Video Reaction)

बादल ठाकुर का ये वीडियो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर तेजी से वायरल हो गया. लोगों ने मजाक में कहा कि अब नौकरी छोड़ कर मैगी बेचने पहाड़ों जाना चाहिए. वीडियो को अब तक 35 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. पहाड़ों में एक छोटी सी सोच भी बड़ी कमाई ला सकती है. बादल ठाकुर की मेहनत और हुनर बताता है कि क्रिएटिव सोच से बिजनेस भी चमक सकता है. 

