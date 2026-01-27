पहले Google ने किया रिजेक्ट, 2 साल बाद बदली किस्मत, टियर 3 कॉलेज की लड़की की कहानी वायरल

Tier 3 College To Google: टेक इंडस्ट्री में अक्सर कहा जाता है कि बड़े कॉलेज का टैग ही सब कुछ होता है, लेकिन Archy Gupta ने इस सोच को तोड़ दिया. एक टियर 3 कॉलेज से पढ़ाई करने वाली Archy ने सोशल मीडिया पर अपनी जर्नी शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने मेहनत और लगातार कोशिशों के दम पर Google में नौकरी हासिल की. उन्होंने अपने पोस्ट में करियर के अलग अलग पड़ाव दिखाए. पहला इंटर्नशिप, पहली नौकरी और बीच में मिले कई रिजेक्शन. Archy ने बताया कि शुरुआत में उन्हें Google ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन वही रिजेक्शन उनके लिए सबसे बड़ा पुश बन गया.

दो साल का इंतजार और वो एक ईमेल (Archy Gupta Google job)

Archy के मुताबिक, Google से रिजेक्शन के बाद उन्होंने खुद को बेहतर बनाने पर फोकस किया. करीब दो साल तक लगातार सीखती रहीं, खुद पर भरोसा रखा और हार नहीं मानी, फिर एक दिन वो ईमेल आया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी. उन्होंने लिखा, 'ना कोई शॉर्टकट, ना किस्मत. बस रोज खुद को बेहतर बनाने की कोशिश.' उनका मानना है कि consistency भले ही बोरिंग लगे, लेकिन वक्त के साथ वही मेहनत नतीजा बन जाती है.

सोशल मीडिया पर तारीफों की बाढ़ (Social Media Reaction)

Archy Gupta की यह कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. हजारों लोगों ने पोस्ट को लाइक किया और कमेंट्स में उनकी तारीफ की. किसी ने लिखा, 'Consistency ही असली सफलता है.' तो किसी ने कहा, 'आप लाखों स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन हैं.'

टियर 3 कॉलेज से Google तक का सफर (Tier 3 College to Google Journey)

यह खबर उन लाखों छात्रों के लिए अहम है जो छोटे कॉलेजों से पढ़ते हैं और बड़े सपने देखते हैं. Archy की कहानी बताती है कि कॉलेज का नाम नहीं, आपकी मेहनत और धैर्य आपको आगे ले जाता है. Archy Gupta की जर्नी एक सीधा सा सबक देती है. शुरुआत कैसी भी हो, अगर इंसान लगातार मेहनत करता रहे, तो मंजिल जरूर मिलती है.

