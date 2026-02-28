विज्ञापन

इंटरव्यू के बीच में ही चली गई जॉब, इस टेक कंपनी ने AI की वजह से 4,000 कर्मचारियों को किया आउट

जैक डोर्सी की ब्लॉक ने करीब 4,000 कर्मचारियों को कंपनी से निकाल दिया है. ये सभी कर्मचारी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, बल्कि टेक बदलाव की स्ट्रैटजी के तहत बाहर किए गए. इसकी वजह कंपनी ने AI और ऑटोमेशन बताया है.

Read Time: 3 mins
Share
इंटरव्यू के बीच में ही चली गई जॉब, इस टेक कंपनी ने AI की वजह से 4,000 कर्मचारियों को किया आउट
जैक डोर्सी की तरफ से बताया गया कि छंटनी का फैसला फाइनेंशियल स्ट्रगल की वजह से नहीं है.
freepik.com/प्रतीकात्मक

Jack Dorsey Block Layoffs: अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, हर दिन की तरह ऑफिस आए और अचानक CEO का ईमेल आ जाए कि आपकी जॉब चली गई है, तो आपको कैसा लगेगा. ये कोई फिक्शन नहीं, बल्कि रियलिटी है. जैक डोर्सी की फिनटेक कंपनी ब्लॉक में यही हुआ है. जहां से करीब 4,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने का फैसला लिया गया है. इसकी वजह AI और ऑटोमेशन है. इस खबर ने टेक इंडस्ट्री में हलचल मचा दिया है. आइए जानते हैं आखिर कंपनी में अचानक से ऐसा क्या हुआ.

इंटरव्यू के बीच ही जॉब से निकालने का नोटिस

ब्लॉक के डेटा एनालिस्ट इवान उरेना-वाल्डेस ने बिजनेस इनसाइडर को दिए इंटरव्यू में बताया कि उन्हें पहले भी तीन बार छंटनी झेलनी पड़ी थी, लेकिन इस बार जो हुआ, वो शॉक लगने जैसा था. वह एक नए कर्मचारी का इंटरव्यू ले रहे थे, तभी उन्हें पता चला की उन्हें कंपनी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है. उन्होंने बताया, 'मुझे कैंडिडेट को बताना पड़ा कि मैं अभी-अभी निकाल दिया गया हूं और फीडबैक पूरा नहीं कर सकता हूं.' उन्होंने कहा, 'पहले तो लगा कि उनका जॉब जाना पर्सनल परफॉर्मेंस की वजह से हो सकता है, लेकिन बाद में समझ आया कि यह पूरी तरह AI की वजह से है.' सबसे चौंकाने वाली बात कि बाकी कर्मचारियों को तुरंत सिस्टम से बाहर नहीं निकाला गया. उन्हें थोड़ा टाइम दिया कि लोग अलविदा कह सकें और अपने कलीब को लास्ट मैसेज शेयर कर सकें.

CEO ने क्या कहा

जैक डोर्सी की तरफ से बताया गया कि छंटनी का फैसला फाइनेंशियल स्ट्रगल की वजह से नहीं है. ब्लॉक का बिजनेस काफी ज्यादा मजबूत है, प्रॉफिट बढ़ रहा है और कस्टमर्स की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन AI ने काम करने का तरीका पूरी तरह बदल दिया है. 'हम छोटी टीम और एआई के साथ आगे बढ़ रहे हैं.'

छंटनी वाले कर्मचारियों को क्या मिला

ब्लॉक ने छंटनी वाले कर्मचारियों के लिए एक पैकेज भी दिया है. इसमें 20 हफ्तों का बेस पे और हर साल एक्स्ट्रा वीक, मई तक इक्विटी में होल्डिंग, 6 महीने का हेल्थ केयर और 5,000 डॉलर का ट्रांजिशन पेमेंट शामिल है. इसके अलावा कंपनी की तरफ से दिए गए डिवाइसेस रखने की भी परमिशन दी गई है. इवान के लिए ये स्ट्रेसफुल था, लेकिन इस पैकेज ने थोड़ी सी राहत भी दी.

इंजीनियरिंग छात्रों पर हुई पैसों की बारिश, ये हैं IIT के टॉप-5 सैलरी पैकेज

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jack Dorsey Block Layoffs, Tech Industry Layoffs 2026
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com